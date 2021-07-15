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Yaşam
Kurban Bayramı için Erzurum'dan İstanbul'a getirdiği boğasıyla uyuyor

Kurban Bayramı için Erzurum'dan İstanbul'a getirdiği boğasıyla uyuyor

Emrah Acar, Kurban Bayramı için Eruzurum'dan İstanbul'a kurbanlıklarını getirdi. Ancak boğaları içinde biri var ki diğerlerinden ayrı. Acar, 1,5 yıldır 1 tonluk boğası "Kral" ile uyuyor. Erzurumlu besici 7 yaşındaki boğasına 7 ay dağda baktı ardından da ahırda baktı.

Yaşam / 15 Temmuz 2021 Perşembe 12:06
Kurban Bayramı için Erzurum'dan İstanbul'a getirdiği boğasıyla uyuyor

Erzurum'dan Kurban Bayramı için İstanbul'a gelen 31 yaşındaki Emrah Acar, 1,5 yıldır baktığı 1 tonluk boğası ile yatıyor.

En iyi dostum dediği 3 yaşındaki boğaya 7 ay dağda, ardından da ahırda bakan Acar, boş kaldığı zamanların çoğunu 'Kral' adını verdiği boğa ile ilgilenerek geçiyor.



Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında bulunan ikili, birlikte uyuduğu zamanlarda görenlerin ilgisini çekiyor.

Aylarca dağlarda 'Kral' ile dert ortağı olduklarını ifade eden Acar, '7 ay dağda, ardından da ahırda baktım.

Beraber yatıp kalkıyoruz. Onu çok seviyorum.

Çok uysal bir hayvandır. Kendim bakıp besliyorum.



Kral şuan 3 yaşında ve 1 ton ağırlığında. Onunla birlikte çok mutlu oluyorum.

Çok cana yakın bir hayvan. İnsanları sever' dedi.

'Artık kanka olduk' diyeh Emrah Acar, 'Bir arkadaş dost gibi. Benim en iyi dostum budur şu an.



Beraber yatıp beraber kalkıyoruz. Yanına yattığım zaman asla rahatsız olmaz.

Rahatını bozmuyor. Kalkmak istediğimde izin vermiyor kalkmama, sarılıyor. Aramız bu kadar iyi' diye konuştu.


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