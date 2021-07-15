İki ülke arasında gerilim! Karadeniz'de savaş çıkacak!

Rusya Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Mihail Popov tarafından yayınlanan uyarı, Rusya'nın Kırım açıklarında HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının ardından geldi.Rusya Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Mihail Popov tarafından yayınlanan uyarı, Rusya'nın Kırım açıklarında HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının ardından geldi.miyor...Dün gecenin ilerleyen saatlerinde Rus güvenlik yetkilisi, İngiltere'yi, denizcilerinin zarar görmesini istemediği sürece, savaş gemilerinin tekrar Kırım yakınlarına yaklaşmaması konusunda uyardı.







Rusya Güvenlik Konseyi sekreter yardımcısı Mihail Popov tarafından yayınlanan uyarı, Rusya'nın Kırım açıklarında HMS Defender'a uyarı ateşi açmasının ardından geldi.



Geçen ayın sonunda, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Putin'in tarihi buluşmasının ardından, NATO güçleri ile Rus ordusu arasında Karadeniz'de neredeyse savaş çıkıyordu.



14 HAZİRAN'DA BOĞAZ'DAN GEÇMİŞTİ





'BİLİNÇLİ PROVOKASYON'



YUNAN GEMİSİNİ HEDEF ALDI

Type 45 sınıfı Destroyer olan İngiliz savaş gemisi HMS Defender ile Hollanda'ya ait Everstsen savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmış, HMS Defender destroyerinin 14 Haziran'da İstanbul Boğazı'ndan geçerken çekilen fotoğrafı Reuters tarafındna dünyaya servis edilmişti.Rusya, NATO gemilerini adım adım izlerken Akdeniz'deki uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'ten havalanan F-35 jetleri Karadeniz'de seyreden gemilerle birlikte tatbikat yapmıştı.23 Haziran tarihine gelindiğinde ise, Rusya karasularına yaklaştığı gerekçesiyle İngiliz gemisi HMS Defender'e savaş gemileri tarafından uyarı ateşi yapıldığını duyurdu. İngiliz gemisine açılan ateş, anında dünyada 'son dakika' oldu.Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya sert açıklamalarda bulunan Popov, 'Bu tür eylemler, ihlalde bulunan tarafın ulusal aidiyetine bakılmaksızın Rusya tarafından gelecekte de en sert şekilde engellenecek.' dedi.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Mihail Popov, 'Rakiplerimizi Rus ordusunun imkan ve kabiliyetlerini dikkate alarak bu tür provokasyonları düzenlemeye değip değmeyeceğini iyice düşünmeye çağırıyoruz' ifadelerini kullandı.HMS Defender hadisesini 'önceden planlanmış provokasyon' olarak niteleyen Popov, İngiliz denizcilerin Rusya'nın karasularını ihlal ederek bilinçli bir provokasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Bu arada Popov, NATO'nun aktif askeri faaliyetlerinin ve ABD'de füze savunma sistemi geliştirilmesinin Rusya'ya yönelik askeri tehlike ve tehditlerin artmasına yol açtığını söyledi. Uzun menzilli etkiye ve güçlü askeri donanıma sahip nükleer olmayan silahların rolünün arttığına ve tüm bunların Rusya'nın gözleri önünde gerçekleştiğine dikkat çeken Popov, sözlerini şöyle sürdürdü:'NATO'nun Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük çok uluslu tatbikatı olan, 26 ülkeden askeri personelin katıldığı Defender Europe 2021, kısa süre önce Rusya sınırları yakınında gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında, ABD'li birliklerin Avrupa'ya büyük gruplar halinde intikali, büyük askeri birliklerin konuşlandırılması ve kullanılması konuları üzerinde çalışmalar yapıldı'Öte yandan, nisan ayı başından bu yana Karadeniz'de dinmeyen gerilim kısa süre içinde Akdeniz'e de sıçrarken, İstanbul Boğazı'ndan geçen savaş gemileri iki deniz arasında mekik dokuyor. Karadeniz'de onlarca gemiyle gözdağı veren Rusya lideri Vladimir Putin, çok sayıda gemiyi Akdeniz'deki Tartus üssüne gönderdi. Putin ayrıca uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla da Akdeniz semalarında tatbikat yaptı.