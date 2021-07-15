İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bir tane bile FETÖ’cü bırakmayacağız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde FETÖ'cü alçakları tir tir titretecek bir açıklama geldi.



BİR TANE BİLE BIRAKMAYACAĞIZ!



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '15 Temmuz'dan bugüne kadar İçişleri Bakanlığı olarak, 135 bin 916 FETÖ operasyonu, 312 bin 121 gözaltı yaptık. Yemin olsun ki bu devletin içinde bu milletin içinde bir tane bile FETÖ'cü çer çöp bırakmayacağız. Ne pahasına olursa olsun bunları son nefesimize kadar takip edeceğiz.'



