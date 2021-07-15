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Hande Fırat, 15 Temmuz'u yazdı!

Hande Fırat, 15 Temmuz'u yazdı!

Gazeteci Hande Fırat, yaşanan acıların hala çok taze olmasına rağmen birilerinin utanmadan yaşananlara tiyatro diyebildiğini söyledi.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:15
Hande Fırat, 15 Temmuz'u yazdı!

15 Temmuz gecesi, Fetullahçı teröristler kanlı bir darbe girişimine kalkışmış; millet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamayı bekliyordu.

Gazeteci Hande Fırat, CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FaceTime ile görüşme yaptı.

Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, milleti meydanlara davet etti ve gecenin seyri değişti.

Aradan tam 5 yıl geçti.

Fetullahçı teröristler tarafından 15 Temmuz'da yaşananların darbe olduğuna dair yalanlar kamuoyuna pompalanıyor.

Gecenin en iyi şahitlerinden biri olan Hande Fırat, bugünkü yazısında o geceyi yazdı.

KİMİLERİ UTANMADAN TİYATRO DİYEBİLİYOR

'O gece milletin, demokrasinin, seçilmişlerin, birlikteliğin, bunların uğrunda canını veren şehitlerin, gazilerin ve daha sıralayabileceğiniz pek çok şeyin gecesiydi.' diyen Hande Fırat, 'O gece büyük bir mücadele yaşandı, demokrasi yolunda şehitler verildi. Bir millet ülkesini, vatanını, geleceğini, demokrasisini elinden almaya kalkan terör örgütüne “Dur!” dedi. Terör örgütünün beli kırıldı, Türkiye içindeki etkisi büyük oranda ortadan kaldırıldı. Ancak mücadele bitmedi. Bazı izler hâlâ duruyor... Bazı acılar hâlâ taze... Buna rağmen kimileri utanmadan o gece için; “Tiyatro” diyebiliyor, hakaret ve iftiraları peş peşe sıralayabiliyor.

SANKİ ATEŞ AÇMAMIŞ, BOMBA ATMAMIŞ GİBİ...

Örgütün üst düzey yöneticilerinin bir kısmı ve kamuoyu tarafından tanınmış isimleri Türkiye dışında özellikle de Avrupa ülkeleri ve ABD'de bulunuyorlar. O ülkelerden Türkiye düşmanlığı yapmaya ise devam ediyorlar. Türkiye karşıtı lobileri, medya imkânlarını ve sosyal medyayı kullanarak yalanlarını, iddialarını gündeme getirmeye çalışıyorlar. Sanki 1980'lerden beri devleti ele geçirmeye çalışan onlar değilmiş, sanki kumpasları onlar kurmamış, sanki 15 Temmuz gecesi onlar ateş açmamış, bomba atmamış gibi konuştukça, konuşuyorlar.' ifadelerini kullandı.


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