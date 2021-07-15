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Hain darbe girişiminde herkes susarken ilk konuşan Osman Gökçek'ti! İşte Gökçek'in tarihi konuşması...

Hain darbe girişiminde herkes susarken ilk konuşan Osman Gökçek'ti! İşte Gökçek'in tarihi konuşması...

Tarihler 15 Temmuz 2016'yı gösterdiğinde Türkiye hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. İhanet gecesi henüz kimseden ses çıkmazken Beyaz Tv Genel Yayın Yönetmeni Osman Gökçek saatler 23.00'ı gösterdiğinde ekranlarda tarihi bir konuşmaya imza attı. İşte Osman Gökçek'in o konuşması.

Siyaset / 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:27
Hain darbe girişiminde herkes susarken ilk konuşan Osman Gökçek'ti! İşte Gökçek'in tarihi konuşması...
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15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. 5 yıl önce bugün yaşananlar ise tüm Türk halkının hafızasından hiç silinmedi.

Takvimler 15 Temmuz 2016 gününü gösterdiğinde FETÖ'cü hainler ihanet planlarını devreye soktu ancak başarılı olamadı. Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde henüz kimseden açıklama gelmezken Beyaz Tv Genel Yayın Yönetmeni Osman Gökçek saatler 23.00'ı gösterdiğinde ekranlarda tarihi bir konuşmaya imza attı. 

Osman Gökçek, yapıtığı tarihi konuşma ile vatandaşları sokaklara çağırdı. FETÖ'nün hain darbe girişimi vatandaşların milli birlliği ve mücadelesiyle def edildi. 

Osman Gökçek o tarihi konuşmada ' Bu gece herkes dışarı çıksın, sokaklara dökülsün. Herkes hükümütine, devletine ve ay yıldızlı bayrağına sahip çıksın. Herkes cesur olsun, herkes yiğit olsun bugün' ifadelerini kullanmıştı. 




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