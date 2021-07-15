Galata Kulesi ve Ayasofya’da 15 Temmuz'a özel gösteri!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferi anlatan mapping gösterisi Ayasofya Meydanı ve Galata Kulesi'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferi anlatan mapping gösterisi Ayasofya Meydanı ve Galata Kulesi'nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Galata Kulesi'nde 15 Temmuz mapping gösterisi gerçekleştirildi. pic.twitter.com/J8pHCYsMTQ— Beyaz Gazete (@BeyazGazete) July 15, 2021