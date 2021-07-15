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Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık telefonları şarj edebileceksiniz

Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık telefonları şarj edebileceksiniz

ABD’de araştırmacılar, dünyayı heyecanlandıran bir buluşa imza attı. Bilim insanları, insanların günlük aktivitelerini enerjiye dönüştüren bir cihaz üretti.

Teknoloji / 15 Temmuz 2021 Perşembe 14:52
Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık telefonları şarj edebileceksiniz

ABD'de California Üniversitesi'nden araştırmacılar, parmağı yara bandı gibi saran yeni bir giyilebilir cihaz geliştirildi. Söz konusu alet, insanların terini toplayarak elektrik enerjisine dönüştürüyor. Güç üreten giyilebilir cihazların çoğu, kullanıcıların yoğun egzersiz yapmasını gerektiriyor. Ancak yeni cihaz, bir kişi uyuyor olsa bile parmak uçlarındaki nemden elektrik üretmek için pasif bir sistem kullanıyor.

Diğer taraftan, araştırmacılara göre parmak uçları, vücuttaki en yüksek ter bezleri konsantrasyonlarından birine sahip ve her bir parmak, diğer alanların çoğundan 100 ile 1000 kat daha fazla ter üretiyor.

Çalışmanın yazarı Lu Yin, 'Vücudun diğer kısımlarında daha terli hissetmemizin nedeni, bu bölgelerin iyi havalandırılmamasıdır. Tersine, parmak uçları her zaman havaya maruz kalır, bu nedenle ter dışarı çıkarken buharlaşır. Yani, buharlaşmasına izin vermek yerine, bu teri toplamak için cihazımızı kullanıyoruz ve önemli miktarda enerji üretebiliyoruz” dedi.

Yin, cihazdaki akıllı sünger malzeme sayesinde terin iletkenler tarafından toplanıp işlendiğini söyledi. Buna göre, enerji toplayıcı, kullanıcı terlemeye başladığında ya da hafif parmakla hafifçe vurduğunda az miktarda elektrik üretmeye başlıyor. Bu sayede, telefonda mesajlaşmak, araba kullanmak, piyano çalmak, ya da yazı yazmak gibi faaliyet kolayca elektrik enerjisine dönüşüyor.

Joule adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları, cihazlarını test etmek için bir gönüllüden, aleti parmağına takarken yazma, dokunma ve hatta uyuma gibi çeşitli görevleri yerine getirmesi istendi. Cihaz, 10 saatlik uykunun ardından, bir elektronik kol saatini 24 saat çalıştırmaya yetecek kadar yaklaşık 400 milijoule enerji topladı. Bir saatlik sıradan yazı yazma ve fare tıklaması gibi sıradan faaliyetlerde ise cihaz neredeyse 30 milijoule enerji üretti. Yin, “Diğer terle çalışan giyilebilir cihazların aksine, bizim teknolojimiz kullanıcılardan hiçbir fiziksel girdi istemiyor. Bu çalışma, giyilebilir cihazları sıradan insanlar için daha pratik, kullanışlı ve erişilebilir hale getirmek için atılmış bir adımdır. Yakında insanlar telefonlarını parmaklarıyla şarj edebilirler” dedi.

Ancak bilim insanları için bu kadar küçük bir alandan teri toplamak ve onu elektriğe dönüştürmek, özel malzeme ve mühendislik gerektiren zorlu bir işti. Yin'in yaptığı açıklamaya göre cihaz, ter emici bir karbon köpüğünden yapılmış elektrik elektrotlarla donatıldı.

Yin, 'Cihazın boyutu yaklaşık bir santimetrekare.. Malzemesi de esnektir, bu yüzden çok sert olduğu veya garip hissetmesi konusunda endişelenmenize gerek yok. Uzun bir süre boyunca rahatlıkla giyebilirsiniz” dedi.


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