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Darbe günü sürekli bu haberi paylaştılar... Oda TV darbeden haberdar mıydı?

Darbe günü sürekli bu haberi paylaştılar... Oda TV darbeden haberdar mıydı?

Skandal algı oyunlarıyla vatandaşı yanlış yönlendiren, yalan haberleriyle gündemden düşmeyen Oda Tv, 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gün Başkan Erdoğan'ı hedef alan haberi art arda paylaşmıştı. Bu paylaşım yıllar sonra tekrar gündeme gelince akıllara Oda Tv darbeden haberdar mıydı? sorusu geldi.

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 09:21
Darbe günü sürekli bu haberi paylaştılar... Oda TV darbeden haberdar mıydı?

15 Temmuz hain darbe girişmi sırasında alkış tutanlardan biri de Oda Tv idi. 

Gün boyu Başkan Erdoğan'ı hedef alan haberi paylaşan, algı operasyonlarıyla ünlü Oda Tv yıllar sonra aynı haberle gündem oldu. Haber, Oda TV yazarı Mümtaz İdil'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan yazısıydı. Yazıda İdil, şu skandal ifadelere yer vermişti.

'Nasıl düştüğünü hiç fark etmedim. Ama düştü...

Benim için çok da önemi yoktu düşmesinin, çünkü düşeceğini biliyordum. Düşmek bir eylemdi ve en azından hareket sağlıyordu. Düşmesi yaşamsal bir olaydı, iyi bile sayılırdı. Tek sıkıntı, düşmenin verdiği zarar olabilirdi. Onu da göze almam gerekiyordu.

Düşmeyeceğini, hep dimdik ayakta kalacağını sanıyordu...

Düştü...'




Başkan Erdoğan'a yönelik saldırılara alkış tutan Oda TV bu haberi ile akıllara tekrar, 'Darbeden haberdar mıydı?'' sorusunu getirdi. 


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