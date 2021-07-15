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Bugün Sağlık Ocakları Açık mı? 15 Temmuz’da Sağlık Ocakları Açık mı? Bugün Hastaneler Açık mı? Bugün Coronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Hastaneler Bugün Açık mı?

Bugün Sağlık Ocakları Açık mı? 15 Temmuz’da Sağlık Ocakları Açık mı? Bugün Hastaneler Açık mı? Bugün Coronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Hastaneler Bugün Açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün gelmesiyle birlikte vatandaşlar bugün hastaneler açık mı? sorusunu gündeme getiriyor. 15 Temmuz’un milli bayram olması sebebiyle hastane ve sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? Bugün sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz’da sağlık ocakları hizmet veriyor mu?

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 12:00
Bugün Sağlık Ocakları Açık mı? 15 Temmuz’da Sağlık Ocakları Açık mı? Bugün Hastaneler Açık mı? Bugün Coronavirüs Aşısı Yapılıyor mu? Hastaneler Bugün Açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kamu personellerine tatil olması haberinin yayılması üzerine büyük bir heyecan başladı! 15 Temmuz'da aşı olmak isteyen ve çeşitli rahatsızlıklara sahip olan kişilerden bugün sağlık ocakları açık mı sorusu gündeme geldi! Peki, yurt genelinde milyonlarca kişinin gittiği sağlık ocakları bugün açık mı? 15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz'da hastaneler açık mı?

15 Temmuz'da Sağlık Ocakları Açık mı?


Sağlık ocakları, resmi tatillerde ve özel günlerde nöbetleşme usulü çalışma programı uyguluyor. Yayınlanan yönetmeliğe göre sağlık ocakları resmi tatil günlerinde en az iki personel bulundurmak şartıyla saat 09.00'dan 12.00'a kadar nöbetçi olmalıdır.

Resmi tatil ve Cumartesi - Pazar günleri tutulacak nöbet hizmetlerinin süresi günlük 3 saat olmakla birlikte 9.00 / 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. İl Sağlık Müdürlükleri bölgeye göre nöbet sürelerinde değişiklik gerçekleştirmektedir. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı?



Bugün Sağlık Ocakları Açık mı?


Sağlık ocakları, resmi tatillerde nöbet usulüne göre çalışmaktadır. Yayınlanmış olan resmi yönetmelik doğrultusunda bugün sağlık ocakları en az iki personel bulundurarak saat 09.00-12.00 arasında nöbetleşe açık olacaktır.

Vatandaştan gelen bugün sağlık ocakları açık mı? 15 Temmuz'da sağlık ocakları açık mı? soruları resmi olarak bu şekilde yanıtlanmıştır.

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