Bugün Noterler Açık mı? 15 Temmuz’da Noterler Açık mı? 15 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri Bugün Noterler Çalışıyor mu?

15 Temmuz'un resmi tatil haberinin yayınlanması üzerine pek çok soru sorulmaya başladı. Araba, ev alım satım işlemleri ve diğer finansal işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin noterleri gündeme getirmesi ile birlikte 15 Temmuz'da noterler açık mı? 15 Temmuz 2021 Noter çalışma saatleri…





15 Temmuz'da Noterler Açık mı?



15 Temmuz'da Nöbetçi Noterler Açık mı?



15 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri



15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte yarın pek çok kamu, kurum ve kuruluşu resmi tatil yapacak. Halk yaşamına devam ederken kamu dairelerinde işi olan vatandaşlar çeşitli soruları gündeme getirdi. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün 5. Yıl dönümündeYapılan resmi açıklamalar doğrultusunda 15 Temmuz'da kamu çalışanlarının izinli sayılması ve 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz'da nöbetçi noterler ve noterler hizmet vermeyecek.Resmi tatillerde her yıl olduğu gibi bu yıl da noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiğisorusuna cevap gecikmedi! Resmi tatillerde kamu, kurum ve kuruluşlarının tatil olması sebebiyle nöbetçi noterler açık olmayacak.merak ediliyor olsa da 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle tüm gün noterler ve nöbetçi noterler faaliyet gerçekleştirmeyecek.