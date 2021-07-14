Bugün Eczaneler Açık mı? 15 Temmuz’da Eczaneler Açık mı? 15 Temmuz 2021 Eczane Çalışma Saatleri 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi Eczaneler Bugün Açık mı?

Resmi tatil ilan edilen günlerde kamu, kurum ve kuruluşları çalışmıyor. 15 Temmuz'un 5. Yıldönümüne girerken vatandaşlardan resmi tatil hakkında çeşitli sorular gündeme geldi. 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmayacağını merak eden kişiler 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczane çalışma saatleri…





15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?



15 Temmuz'da Nöbetçi Eczaneler Açık mı?

15 Temmuz Eczane Çalışma Saatleri



15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi



15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında hayatını kaybeden kişileri anmak için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü ilan edilmiştir. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından kamu, kurum ve kuruluşları her yıl 15 Temmuz'da faaliyet gerçekleştirmemektedir. 15 Temmuz tarihinde kamu kurumlarının tatil yapması üzerine halk 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? sorusunu gündeme getiriyor. Peki,15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz günü eczaneler hizmet vermemektedir.15 Temmuz'da resmi tatil olması sebebiyle eczaneler hizmet vermeyecek. Ancak ev, okul ve işyeriniz çevresinde yer alan nöbetçi eczaneler faaliyetlerine devam edecek. Bu durum doğrultusunda 15 Temmuz eczane çalışma saatleri nasıl olacak? İşte 15 Temmuz eczane çalışma saatleri;Resmi tatil ilan edilmiş olan tarihlerde , kamu kurum ve kuruluşları geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermektedir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz eczane çalışma saatleri değişiklik gösterecektir. Nöbetçi eczane haberinin duyulması ise 15 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi konusunu gündeme getirmiştir. İşte 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler listesiBülent Eczanesi Adalar BurgazadaBurgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 17Hayat Eczanesi Adalar HeybeliadaHeybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 43Kınalı Eczanesi Adalar KınalıadaKınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi 38Yeni Eczanesi Adalar BüyükadaNizam Mahallesi Çınar Caddesi 7bHadımköy Eczanesi Arnavutköy HadımköyHastane Mahallesi Ayasofya Caddesi 9/aYaylalı Eczanesi ArnavutköyArnavutköy Merkez Mahallesi 259. SokakTaşoluk Filiz Eczanesi Arnavutköy TaşolukMehmet Akif Ersoy Mahallesi Mahmure Sokak 1bMaya Eczanesi Ataşehir YenisahraBarbaros Mahallesi, Ardıç Sokak, Varyap Meridian Blokları D BlokEren Eczanesi Ataşehir KayışdağıKayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi 40/cDeniz Eczanesi Ataşehir İçerenköyİçerenköy Mahallesi Karaman Çiftligi Yolu Caddesi 42/aYurdakul Eczanesi AvcılarAvcılar Merkez Mahallesi Namık Kemal CaddesiYeni Gündoğdu Eczanesi Avcılar ParsellerÜniversite Mahallesi Mareşal Caddesi 24/aDilaram Eczanesi AvcılarTahtakale Mahallesi Fırat 1 CaddesiAs Eczanesi Bağcılar BarbarosBarbaros Mahallesi 210. Sokak 46Erguvan Eczanesi Bağcılar GüneşliGüneşli Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 68/aSeyran Eczanesi Bağcılar KemalpaşaKemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi 85/bTuğba Eczanesi BağcılarBağcılar Merkez Mahallesi İstanbul CaddesiReyhan Eczanesi Bahçelievler ŞirinevlerHürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi 85-5Yüksel Eczanesi Bahçelievler CumhuriyetCumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi 43aYeni Şifa Eczanesi Bahçelievler YenibosnaZafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 150Çelebi Eczanesi Bahçelievler SiyavuşpaşaSiyavuşpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi 2aNur Eczanesi Bakırköy YeşilköyYeşilköy Mahallesi Ümran Sokak 17Yunt Eczanesi Bakırköy KartaltepeKartaltepe Mahallesi Filiz Sokak 5/1Florya Eczanesi Bakırköy FloryaŞenlikköy Mahallesi Eceler Sokak 15Bakırköy Sevgi Eczanesi BakırköyCevizlik Mahallesi Kırmızı Şebboy SokakYılmaz Eczanesi Başakşehir AltınşehirŞahintepe Mahallesi Kartal Sokak 5/aOlimpa Eczanesi BaşakşehirBaşakşehir Mahallesi Şair SokakPark Mavera-3 Eczanesi Başakşehir KayaşehirKayabaşı Mahallesi Veysel Karani Caddesi 7atElif İpek Eczanesi Bayrampaşa Vatan MahallesiVatan Mahallesi Çarşı Caddesi 64/b VatanSevinç Eczanesi Beşiktaş OrtaköyMecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi 161-aArzu Kutur Eczanesi Beşiktaş 4. LeventKonaklar Mahallesi Akçam Sokak 8 4.Melis Eczanesi Beşiktaş GayrettepeGayrettepe Mahallesi Yener Sokak 2/aMerkez Eczanesi Beykoz KavacıkKavacık Mahallesi Hülagü Caddesi 1Buhara Eczanesi Beykoz Paşabahçeİncirköy Mahallesi Fabrika Yanı Sokak 38Limon Eczanesi Beylikdüzü YakupluMarmara Mahallesi 5. Sokak 6/3Özdal Eczanesi Beylikdüzü GürpınarGürpınar Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Abaylar İşhanı 16/aÖzlem Eczanesi BeylikdüzüCumhuriyet Mahallesi Onur Sokak 10Cihan Eczanesi Beyoğlu FetihtepeFetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak 226-cKasımpaşa Eczanesi Beyoğlu KasımpaşaYahya Kahya Mahallesi Kasımpaşa Bostanı Sokak 18aLevent Bayyurt Eczanesi BeyoğluMüeyyedzade Mahallesi Kemeraltı CaddesiDilem Eczanesi Büyükçekmece TepecikUlus Mahallesi Atatürk Caddesi 24/aYağmur Eczanesi BüyükçekmeceAtatürk Mahallesi Turgut Özal BulvarıRose Marine Eczanesi Büyükçekmece SinanobaSinanoba Mahallesi İbrahimzade Cad 42/14Yücel Eczanesi ÇatalcaKaleiçi Mahallesi Tevfik Erdönmez Caddesi Kızılay İş HanıMehtap Bayındırlı Eczanesi Çekmeköy AlemdağEkşioğlu Mahallesi Saray Caddesi 101/2dÇekmeköy Yaşam Eczanesi ÇekmeköyMimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan CaddesiPapatya Eczanesi EsenlerFevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı CaddesiCeylan Eczanesi Esenler ÜçyüzlüFatih Mahallesi Aksaray Caddesi 16/aYeni Hayat Eczanesi Esenyurt KıraçHürriyet Mahallesi Albatros Sokak 37aMenek Eczanesi Esenyurt BağlarçeşmeBağlarçeşme Mahallesi 1131. Sokak 5Sembol Eczanesi EsenyurtZafer Mahallesi Haramidere Yolu CaddesiPozitif Eczanesi EsenyurtCumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet BulvarıDeva Eczanesi Eyüpİslambey Mahallesi Fahri Korutürk CaddesiArzu Eczanesi EyüpSakarya Mahallesi Türbe CaddesiGül Eczanesi EyüpGöktürk Merkez Mahallesi Belediye CaddesiStad Eczanesi Fatih BalatDervişali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi 148/aCağaloğlu Eczanesi Fatih EminönüHocapaşa Mahallesi Ankara Caddesi 13/cAksaray Terminal Eczanesi Fatih AksarayAksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi 30/aUmur Eczanesi FatihTopkapı Mahallesi Gureba Hastanesi CaddesiMimar Sinan Eczanesi Gaziosmanpaşa KüçükköyBarbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082. Sokak 3/aGürcan Eczanesi GaziosmanpaşaMerkez Mahallesi Çukurçeşme CaddesiAydoğdu Eczanesi Gaziosmanpaşa KüçükköyHürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 255. Sokak, 13/bKarayolları Eczanesi GaziosmanpaşaKarayolları Mahallesi 621. 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Caddesi 25/aMillet Eczanesi SilivriPiri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi 8/aAyşegül Eczanesi Şişli MecidiyeköyFulya Mahallesi Büyükdere Caddesi 64/dRumeli 70 Eczanesi Şişli MeşrutiyetMeşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi 68-70bElif Nazlı Eczanesi Şişli OkmeydanıKaptanpaşa Mahallesi Darulaceze Caddesi 31cFulya Yaşam Eczanesi Şişli19 Mayıs Mahallesi Mehmetçik CaddesiAykın Eczanesi SultanbeyliAdil Mahallesi Pelit SokakEylül Eczanesi Sultanbeyli MehmetakifAbdurrahmangazi Mahallesi Begonya Sokak 8a/1Ender Eczanesi SultangaziCebeci Mahallesi Canakkale Sehıtlerı Caddesiİlayda Eczanesi SultangaziGazi Mahallesi İsmetpaşa CaddesiYeni Ceren Eczanesi TuzlaYayla Mahallesi Şinasi Dural CaddesiŞeyma Eczanesi Tuzla ŞifaŞifa Mahallesi Başar Sokak 34aÖmür Eczanesi Ümraniye KazımkarabekirKazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 18/a-3Okyanus Eczanesi Ümraniye ÇakmakÇakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi 23/aBarış Eczanesi ÜmraniyeEsenevler Mahallesi Cengiz Topel CaddesiÇengelköy Eczanesi Üsküdar ÇengelköyÇengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi 46Altunizade Eczanesi Üsküdar AltunizadeBarbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi 52/1cEvren Eczanesi Üsküdar MimarsinanMimar Sinan Mahallesi Tembel Hacı Mehmet Sokak 2aBulgurlu Metro Eczanesi Üsküdar BulgurluBulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak 4bZeytinburnu Adliye Eczanesi ZeytinburnuGökalp Mahallesi 39. SokakDefne Eczanesi Zeytinburnu ÇırpıcıYeşiltepe Mahallesi 56. Sokak 72bve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.