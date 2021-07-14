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Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz’da bankalar açık mı? 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz’da bankalar açık mı? 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil ilan edilmesiyle neredeyse birçok kişi bankaların açık olup olmadığını merak etti. Resmi tatillerde kamu kurumlarının hizmet vermediği bilinse de vatandaşların aklında soru işareti kaldı. Peki yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz’da bankalar açık olacak mı? İşte yanıtı…

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:47
Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz’da bankalar açık mı? 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılından beri ülkemizde milli bayram olarak kutlanıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Resmi tatillerde kamu kurumlarının çalışmadığı bilinse de 15 Temmuz için birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluştu. Bunun üzerine vatandaşlar “Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?” sorularına cevap aradı. Sizler için 15 Temmuz'da bankaların çalışma saatlerini yazdık.

Bugün Bankalar Açık Mı? 15 Temmuz'da Bankalar Açık Mı?


15 Temmuz 2016 yılından beri kanunen resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle bankalar 15 Temmuz'da kapalı olacak. 15 Temmuz'da yapılan işlemler ise 16 Temmuz tarihinde hesaplara geçecek. Bankalarda önemli işleri olan kişilerin 14 Temmuz'da halletmeleri gerekiyor.

15 Temmuz Resmi Tatil Mi?

15 Temmuz Resmi Tatil Mi?


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2016 yılında resmi tatil ilan edildi. TBMM'de 15 Temmuz için karar yayınlandı. TBMM'de yer alan kararda

'MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı 'Kazan İlçesi'nin adı 'Kahramankazan' olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 've 1 Mayıs günü' ibareleri ',1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü' olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.' İfadeleri kullanıldı.

Bugün bankalar çalışıyor mu ve 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu sorusunu sizler için yanıtladık. 

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