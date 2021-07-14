Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz’da bankalar açık mı? 15 Temmuz bankalar çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil ilan edilmesiyle neredeyse birçok kişi bankaların açık olup olmadığını merak etti. Resmi tatillerde kamu kurumlarının hizmet vermediği bilinse de vatandaşların aklında soru işareti kaldı. Peki yarın bankalar açık mı? 15 Temmuz’da bankalar açık olacak mı? İşte yanıtı…
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2016 yılından beri ülkemizde milli bayram olarak kutlanıyor. Resmi tatil olan 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Resmi tatillerde kamu kurumlarının çalışmadığı bilinse de 15 Temmuz için birçok kişinin kafasında soru işaretleri oluştu. Bunun üzerine vatandaşlar “Bugün bankalar açık mı? 15 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu?” sorularına cevap aradı. Sizler için 15 Temmuz'da bankaların çalışma saatlerini yazdık.