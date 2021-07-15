BM Afganistan'daki askeri tırmanıştan 'endişe' duyuyor!

BM Afganistandaki askeri tırmanıştan "endişe" duyuyorABONE OLBirleşmiş Milletler, Afganistan genelinde artarak devam eden askeri hareketlilikten kaynaklanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden dolayı giderek daha fazla endişe duyduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında, Afganistan’dan gelen şiddet ve ihlal haberlerinden dolayı ciddi endişe duyduklarını söyledi.



"Ülkedeki askeri tırmanıştan giderek daha fazla endişe duyuyoruz." diyen Nino, taraflar arasında müzakerelerin hala devam etmesi ve bir anlaşmaya varılabilmesi için BM’nin elinden geleni yaptığının altını çizdi.



TARAFLARA ATEŞKES ÇAĞRISI!



Taliban’ın, Afganistan ile Pakistan sınırındaki ana geçiş noktalarından birine kendi bayrağını asmasıyla ilgili bir soruya Nino, "Biz de o haberleri gördük. Size söyleyebileceğim tek şey, şimdilik Afganistan’da kalıcı barış çabaları sürecine odaklanıyoruz." diye konuştu.



BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da bugünkü açıklamasında, Afgan halkının biraz da olsa soluklanabilmesi için taraflara Kurban Bayramı'nda ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.