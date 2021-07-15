Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırdığı oda ilk günkü gibi duruyor

Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere millet iradesinin üstünde hiçbir iradenin olmadığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gösterdi. O gece Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de bulunan Erdoğan, tarihe geçen "Milletimi meydanlara davet ediyorum" çağrısını yaptı. Başkan Erdoğan'ın kaldığı odada 15 Temmuz gecesindeki hali bozulmadan kurşun izleri ve seccade gibi simgelerle hala korunuyor. İşte o odadan manzaralar...
Marmaris-İçmeler kara yolu 7'nci kilometresinde Turban mevkiindeki 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Otel, 5 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi kalırken, FETÖ üyesi askerlerce saldırıya uğradı. 15 Temmuz darbe kalkışmasından 1 ay sonra otel sahibi turizmci iş insanı Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar müşterilere verilmezken; odalardaki kurşun ve el bombasının izleri hala muhafaza ediliyor.
FETÖ üyesi askerlerle girdiği çatışmada şehit edilen Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşun izi yer alıyor.
Başkan Erdoğan'ın kullandığı çalışma ofisinde ise FETÖ'cü askerler tarafından ateş edilen 80'in üzerinde mermi izi bulunuyor. İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken, duvarla içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.
Başkan Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde not kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ile tespih de bırakıldığı yerde olduğu gibi muhafaza ediliyor.