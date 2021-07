Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni'nde önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Ülkemizin bekası, milletimizin istiklali uğrunda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum.



Fedakarlıkları ile karanlık geceyi sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece tanklara meydan okuyan cesaret abidelerinin haklarını ödeyemeyiz. Canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödeyemeyiz. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa o gece kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimze ihanet ediyor demektir.



Onlar tarihi ile büyük, adaleti ile büyük bir milletin göz bebekleridir. Bu ülkenin sahipleri eve erzak almaya değil, vatanımıza sahip çıkmaya geldik diyen Batuhanlardır.



'GAZİ MECLİS, MİLLETİN EMANETİNİ YERE DÜŞÜRMEMİŞTİR'



15 Temmuz demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz Hakk'ın batıla zaferidir. Genci yaşlısı ile bu millet Türkiye'nin geçilmez olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiştir. Milletin vekilleri de bu çatı altında milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Vekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır şekilde milletin emanetini yere düşürmemiştir. O gece milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



Tarih Gazi Meclis'teki o direnişi altın harflerle yazacaktır. Kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. Özünde rekabet olan siyaseti ülkenin menfaatine olan mücadele olarak gördük. 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Ülkemizin refahı dışında hiçbir şeyin peşinde koşmadık. Önceliği memleket olan herkes ile ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz.



BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU



Siyasetimiz, hayata bakışımız farklı olsa da hepimiz aynı toprağın aynı iklimin insanlarıyız. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızın timsalidir. Her gün semaya yükselen ezan sesi birlik ve beraberliğimizin simgesidir. 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Türkiye 84 milyon tamamının ortak yurdu ve yuvasıdır.



YENİ ANAYASA ÇAĞRISI



1.5 yıldır ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını kaderimizin de, kederimizin de bir olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılarla karşı karşıya kalmaması için sorumluluk sahiplerinin sorumlu hareket etmesi gerekiyor. 2023'e yeni Türkiye'nin vizyonu veheyecanı ile girmek istiyoruz. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı hissiyatı paylaştığını düşünüyorum. Rabbim birliğimizi daim eylesin.



RİZE'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Rize'de birçok kardeşimiz rahmet-i rahmana kavuştu. 3 bakanımız orada, valimiz ve görevliler arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Rabbim bizlere böyle felaketleri yaşatmasın diye niyazım var.



TBMM BAŞKANI ŞENTOP: TÜRKİYE'NİN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI EN HAİN SALDIRILARDANDIR



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Meclis'teki programda açıklamalarda bulundu.



Şentop'un açıklamaları şöyle:



15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en hain saldırılardandır. Aslında bu saldırı şaşırtıcı değildir. Geçmişte de ilk hedef Gazi Meclis olmuştur. Sergiledikleri bu vahşet ile 15 Temmuz'daki darbeciler kendilerinden önceki darbecilerden çok daha ileri gitmişlerdir.



O gece darbeci çeteye karşı dirayetle karşı duran, darbeci uçakları vurun emri veren o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygı ile selamlıyorum.



'TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR İŞGAL GİRİŞİMİYDİ'



FETÖ ile mücadeleyi zayıflatmak, hafifletmek Türkiye'ye suikast manası taşır. Şunu bir kez daha belirtelim ki, Türkiye kendi sorunlarını çözebilecek güce sahiptir. Siyaseten güçlenmek, icra mevkiine yükselmek için yabancı güçlere tabi olmak gafillere has bir davranıştır. Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış güç destekli bir işgal girişimidir.



Basiretli liderliği ile ülkemizi o karanlıktan çıkaran liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'den yana tavır alan siyasi parti liderlerine şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize gıpta ile, rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum.