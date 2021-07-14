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Arefe Günü Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir? Arefe Günü Yapılacak İbadetler Arefe Günü Yapılması Çok Sevap Olan 3 İbadet!

Arefe Günü Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir? Arefe Günü Yapılacak İbadetler Arefe Günü Yapılması Çok Sevap Olan 3 İbadet!

Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte heyecan başladı! Milyonlarca Müslümanın heyecanla beklediği kurban bayramı bu yıl coronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilecek. Pandemi sebebiyle bireysel olarak yapılan afete günü ibadetleri nelerdir? Arefe günü yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:11
Arefe Günü Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir? Arefe Günü Yapılacak İbadetler Arefe Günü Yapılması Çok Sevap Olan 3 İbadet!

Pek çok kişi arefe gününün gelmesiyle birlikte arefe günü yapılması gereken ibadetleri araştırıyor. Müslüman alemi için oldukça önemli olan arefe günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? Arefe günü yapılacak ibadetler listesi

Arefe Günü Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir?


İslam aleminin iki büyük bayramından birisi olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı! Kurban Bayramı öncesi arefe günü ibadetleri konuşulmaya başladı. Peki, Kurban bayramı öncesinde gerçekleşen arefe günü yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Arefe gününde Müslümanlar pek çok ibadet gerçekleştirebilir. Duha namazı, teşbih namazı ve şükür namazı başta olmak üzere arefe günü ibadetleri yapılabilir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilahiyat profesörleri tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okunmasının da arefe günü yapılacak ibadetler arasında yer aldığını açıklamaktadır.

İhlas suresi okunamlıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v) şöyle buyurmuştur. ‘İhlas suresini kim arefe gününün akişamı 1000 kez okursa Allah ona istediğini verir.'' Demiştir.

En hayırlı gün olarak adlandırılan bugün için Peygamber Efendimiz; ‘En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır.' İfadesini kullanmıştır. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua ile geçirmelidir.



Tövbe namazı kılmak arafe günü yapılacak ibadetler arasında bulunmaktadır. İkindi namazını kıldıktan ve Arefe duasına başlamadan önce tövbe namazını kılmak günahların affedilmesi adına oldukça kerametlidir.

Mahsus namazı kılmak arefe günü ibadetleri arasında dikkat edilmesi gereken ibadetlerden birisidir. Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkarak öğlen ve ikindi namazları ruku ve secdesiyle kılınmalıdır. Namazın bitmesinin ardından iki rekat daha kılınır. Birinci rekatta Fatiha suresinden sonra İhlas suresi, ikinci rekatta Fatiha suresinden sonra Kafirun suresi okunur. Peki, Arefe günü okunacak dualar nelerdir?


Arefe Günü Okunacak Dualar Nelerdir?

Peygamber Efendimiz Arefe gününde şu duayı okurdu; '' Allahümmec'al fî kalbî nûran ve fî sem'î nûran ve 'an yemini nuran ve an yesairi nuran ve fevki nuran ve tahti nuran ve emami nuran ve halfi nuran vec'al lî nûran. Ve fi rivayetin: 'Asabi ve lahmi ve demi ve şa'ri ve beşeri kane yekulü fi du'aihi. 

Arefe günü okunacak dualar arasında en faziletlisi olan bu dua Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in okuduğu duadır. Ya Rabb! Kalbimi nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandıri önümü nurlandır, solumu nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle.' anlamına gelmektedir.

Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir arayışı içerisinde olan kişiler arefe günü yapılması gereken ibadetler listesi ile arefe günü ibadetlerini gerçekleştirebilirler. Arefe günü Müslümanların ibadetleri adına oldukça önemli bir gündür.

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