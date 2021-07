ABD’li yönetmenden çok konuşulacak itiraf! ‘F-16’ların parlamentoyu bombalaması…’

Türkiye 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde şehitlerini anıyor. Hain FETÖ'nün farklı ülkelerde de sızmaları devam ederken ABD'den flaş bir açıklama geldi.







ABD'de FETÖ terör örgütünün yolsuzluklarını belgeselleştiren, yönetmen ve yapımcı Mark Hall, 15 Temmuz darbe girişimini ilk duyduğunda bunun arkasında FETÖ'nün olduğunu tahmin ettiğini çünkü örgütün ABD'deki okulları üzerinden toplanan paraları okullardan başka yerlere harcadığını tespit ettiklerini söyledi.



FETÖ'nün Amerika'daki charter okullarındaki yolsuzlukları gün yüzüne çıkaran Killing Ed (Eğitimi Öldürmek), belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Hall, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Hall, Killing Ed belgeselini birlikte yaptıkları editör bir arkadaşıyla çalıştıkları sırada Türkiye'de darbe girişiminde bulunulduğunu duyduğunu dile getirdi.



15 Temmuz'u 'oldukça şiddetli bir girişim' olarak niteleyen Hall, 'Killing Ed belgesini hazırlarken o projede benimle birlikte beş yıl boyunca Gülen hareketini araştıranlarla, o gece yaşanan olayların Gülen hareketi ile ilişkili olabileceğini söyledik. Bu gizemli grubun yıllarca ABD'de nasıl çalıştığını, bizim iktidar yapımıza nasıl sızmaya çalıştığını gördüğümden, Gülen hareketinin 2016 darbe girişiminden sorumlu tutulması beni hiç şaşırtmadı.' dedi.



Hall, Killing Ed belgeselinin hazırlanması sırasında grubun ne kadar gizemli ve karanlık bir örgüt olduğunu gördüklerini belirterek şöyle devam etti:



'(FETÖ) Oldukça karanlık bir örgüt ve siz de biliyorsunuz ki çok geniş bir örgüt ve çok paraları var. ABD'deki 175'ten fazla charter okulundan topladıkları parayı okullardan başka şeylere harcadıklarını sezdik. Çünkü genelde bunlar paralı özel okullar değil. Parası ABD tarafından ödenmiş ücretsiz okullar ama okullara gittiğinizde bunların eski bir alışveriş merkezinden veya eski bir marketten çevirme olduklarını ve çocukların eğitimlerine çok da para harcanmadığını görüyorsunuz. Peki nereye gidiyordu bu para? Birkaç yıl sonra bu paranın büyük kısmının Gülen hareketinin hem ABD'de hem de Türkiye'deki siyasi hedeflerine gittiğini fark ettik.'



FETÖ'nün ABD'de çok sayıda üst düzey siyasiyle, öğretmen ve öğrenciyle Türkiye'ye geziler düzenlediğini ve çok pahalı etkinliklere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Hall, örgütün tüm bunları ABD'nin iktidar yapısına sızmak için yaptığını tespit ettiklerini belirtti.



Hall, 'Yani burada, ABD'deki güç yapılarına nasıl girmeye çalıştıklarına dair girişimlerini veya bu çalışma şeklini gördüğümüzden Amerika'da topladıkları parayı, gücü ve diğer şeyleri Türkiye'de demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek için kullandıklarını görmek gerçekten de büyük bir sürpriz olmadı.' diye konuştu.



Michael Hall, 15 Temmuz benzeri bir olay ABD'de yaşansaydı, ne hissedeceğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı,



'Eğer bu burada, Birleşik Devletler'de olsaydı, yakın tarihteki herhangi bir olay kadar kötü olurdu. 11 Eylül veya başkanlara suikast girişiminde bulunulması gibi şoke edici olurdu.'



Hall, F-16'ların parlamentoyu bombalaması, tankların insanların üzerinden geçmesi kadar vahşet dolu bir darbe girişiminin ABD'de hayal edilemeyecek kadar sıra dışı olacağını belirtirken Amerikalıların havsalasının bu olayları almadığını kaydetti.





'Türk halkının sokaklara dökülmesi ilham vericiydi'



'ABD FETÖ'yü barındırmamalı'

Darbe gecesi halkın sokaklara çıkıp darbecileri durdurmaya çalıştığı görüntülerini izlediğini ifade eden Hall, '15 Temmuz'da Türkiye'den gelen görüntülerin ilham verici olduğunu düşünüyorum. Çünkü her kesimden Türk insanı, her siyasi görüş bir araya geldi ve çok demokratik bir şekilde, Gülen hareketinin, FETÖ'nün demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik çok gizli, karanlık bir operasyonla yaptığı darbe girişimini engelledi. Bu, ilham verici çünkü neye inanmış olursanız olun, Türkiye'de insanlar bir araya geldi ve karşı koydular.' değerlendirmesinde bulundu.Hall, Boğaziçi Köprüsü'nde insanların tankların üzerine yürüdüğünü ve bazılarının vurulduğunu, 200'den fazla insanın o girişimi engellemek için hayatını kaybettiğini belirterek 'Bu şiddet seviyesi demokratik bir toplumda gerçekten istenmeyen bir şey ama insanların bu darbe girişimini bastırmak için kitlesel olarak tepki verdiğini görmek ise çok ilham vericiydi.' dedi.FETÖ'nün ABD'deki varlığının ne ABD'de ne de Türkiye'de demokrasiye katkı sağlayacağını ifade eden Hall, bu nedenle Amerikan topraklarında FETÖ'ye faaliyet izni verilmemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.Hall, FETÖ'nün ABD'de 26 eyalette 175'ten fazla okulunun olduğunu hatırlatarak 'Bu okullardan vergilerimizden yüz milyonlarca dolarlık fonu topluyor. İnsanlara söyledikleri tüm yalanların ötesine, politikacılarımıza kim oldukları hakkında söyledikleri tüm yalanların ötesine baktığınız zaman, çok anti-demokratik bir grup. Her iki ülkemizde de istediğimiz bir grup değil. Benim tavsiyem de Fetullah Gülen ve üst düzey takipçilerinin 15 Temmuz'da yaptıklarından dolayı yargılanmaları için Türkiye'ye geri gönderilmeleri olmuştur ve olmaya devam edecektir.' diye konuştu.FETÖ elebaşı ve yandaşlarına ABD'de sığınma hakkı verilmesini gerektiren hiçbir koşulun olmadığını ifade eden Hall, 'Bu durum, bence Türkiye ile ilişkimiz için kötü bir şey. Bunun ABD demokrasisi için de kötü bir şey olduğunu düşünüyorum ve buna izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum.' değerlendirmesini yaptı.