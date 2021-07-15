2021 Adli Tatil Ne Zaman Başlayacak? 2021 Adli Tatil Kaç Gün? Adli Tatil Belli Oldu mu?

Yargı çalışanlarının hep birlikte toplu izne çıktığı dönem yaklaşırken gözler adli tatil süresine çevrildi. Adli tatil haberini bekleyen avukat ve hakimler adli tatilde hangi davalara bakılacak? Sorusunu gündeme getirince cevap gecikmedi! Peki, adli tatil ne zaman başlayacak? 2021 adli tatil kaç gün? Adli tatil ne zaman?





İdari İzin Nedir?



Adli Tatilde Hangi Davalara Bakılacak?



2021 Adli Tatil Ne Zaman?



2021 Adli Tatil Kaç Gün?



657 sayılı kanun kapsamında yer alan İdari izin; devlet memurlarına geçerli olan izi türüdür. Bir başka deyişle kamu kurumları tarafından sağlanan izin anlamına gelmektedir. Bakanlar Kurulu kararıyla tatil ilan edilen günlerde kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurlarına verilen izne idari izin denilmektedir. Vatandaştan gelensoruları devlet tarafından bu şekilde cevaplandırılmaktadır. Bu tatil, kanuni tatil değil adından da anlaşıldığı üzere idari bir tatildir.Yapılan açıklamalar doğrultusunda vatandaş ve avukatlardan gelenSorusu cevaplandırıldı. Gerçekleştirilen resmi açıklamalar doğrultusunda 2021 Adli tatil süresince;• İhtiyadi tedbir: haciz, ve delillerin tespiti, geçici hukuki koruma davaları, deniz raporlarının alınması, dispeçci atanması ile ilgili davalar,• Nafaka, soybağı, velayet, vesayet davaları,• Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi,• Hizmet akdi ve iş sözleşmesi nedeniyle açılan işçi davaları,• Çekişmesiz yargı işlemleri,• Adli tatilde yapılması kararlaştırılan keşifler,• İflas ve konkardato ile ilgili davalar,• İvedi edilmesine karar verilen davalar,İşlenecektir. Bu davalar dışında kalan davalara ise 2021 adli tatil sonrasında bakılacaktır. Bu duruma göre 2021 Adli tatil ne zaman?Yargı çalışanlarının toplu olarak izne çıkacağı 2021 adli tatil, 6100 sayılı Hukuk Kanunu'nun 102. Maddesinde yer alan ‘Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar. 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli dönem ise Eylül ayında başlar.' İfadeleri yer almaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda 2021 Adli tatilin 20 Temmuz'da başlayacağı düşünülüyor.20 Temmuz'da başlayacak olan 2021 Adli tatil 31 Ağustosa'ta sona erecek. Bu duruma göre 2021 Adli tatil 1 aydan fazla sürecek.olacak sorusu önümüzdeki günlerde yapılacak olan resmi açıklama sonrasında kesinlik kazanacak.