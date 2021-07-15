15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir askere gidecekti şehadete koştu

15 Temmuz 2016'da, hain FETÖ'cü darbecilere karşı tek vücut olan hayallerini ve hayatlarını vatan için seve seve feda eden gençler isimlerini tarihe altın harflerle kazıdı. Onlardan biri de Akıncı Üssü'ndeki darbecilere karşı çıkmak için sokağa koşan, henüz hayatının baharında 20 yaşındaki Ömer Takdemir'di.



Ayfer (50)-Nihat(53) Takdemir çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Ömer askere gidip teröristleri öldürüp şahadet şerbeti içmeyi istiyordu. Ömer, şehitlik makamına hain darbe kalkışmasında ulaştı. Evlatlarını vatan toprağı için şehit veren gururlu ailesi "Allah bir daha yaşatmasın ama yine olsa yine evlatlarımızı göndeririz bu sefer evlatlarımızla birlikte gideriz" dedi.





DARBENİN SEYRİNİ GENÇLER DEĞİŞTİRDİ



BAŞKENTTE NASİP OLDU



TİYATRO DİYENLER ŞEHİTLİĞE GİTSİN



Şehit Ömer, "Askere gidip terörist öldürüp şehit olacağım" diyordu. Yüreği vatan aşkıyla doluydu. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde oturan Nihat ve Ayfer çiftinin gözbebeğiydi. Ömer, darbe haberini duyunca duramadı evindeki ay yıldızlı al bayrağı omzuna asarak Akıncı üssüne koştu, sırtından kalleşçe vuruldu.Türk askerinin kendi milletine kurşun sıkacağını akıllarına bile getirmeyen acılı aile oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı darbe yapan gençliğin bilinçli davrandığını belirten baba Takdemir, "Darbe gecesinin seyrini o gece sokağa çıkan gençler değiştirdi" dediBaba Takdemir, şehit olmak hep hayaliydi, askere gidip terörist öldürüp şehit olacağım diyordu, şahadet dağlarda değil başkentte nasip oldu yavrumuza...Darbeyi duyar duymaz ben gideceğim dedi gitti o gidiş bir daha dönmedi. 5 yıl geçmiş ama daha dün gibi. Sanki Ömer'im işten gelecek gibi hissediyoruz. Fotoğraflarına bakarak avunmaya çalışıyoruz. Acısı yüreğimizde sönmeyen bir ateş ama gururu da bambaşka..."diye konuştu.15 Temmuz ruhunun her vatan evladında olması gerektiğini belirten baba konuşmasının şöyle sürdürdü: Evladımdan ve devletimden Allah razı olsun. Vatanımıza sahip çıkalım düşmanlara fırsat vermeyelim. Milletimiz içteki ve dıştaki düşmanlarımıza büyük ders verdi.15 Temmuz'a oyundu tiyatroydu diye alay edenler gidip evlatlarımızın mezarını ziyaret etsinler, şehitliklere gitsinler. O geceyi milletçe unutmamalıyız. Hainler de boşuna heveslenmesin Ömer'imi feda ettim yine olsa yine gönderirim bu sefer ailecek gider şehit oluruz yine de vatanı vermeyiz.