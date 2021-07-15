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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı mı? 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Nerede? 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Hangi Saatler Arasında Açık?

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı mı? 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Nerede? 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Hangi Saatler Arasında Açık?

15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü için 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açıldı! Açılışıyla birlikte yoğun ilgi gören 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi. Darbe girişiminin 5. Yılında düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrası hakkında pek çok fotoğrafa yer verildi! Peki, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı mı? 15 Temmuz fotoğraf sergisi nerede? 15 Temmuz fotoğraf sergisi hangi saatler arasında açık?

Güncel / 15 Temmuz 2021 Perşembe 10:40
15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı mı? 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Nerede? 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Hangi Saatler Arasında Açık?

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bu yıl 5. Yılı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri adına İstanbul İl Jandarma Valiliği tarafından sergi düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı mı? 15 Temmuz fotoğraf sergisi nerede? 15 Temmuz fotoğraf sergisi hangi saatler arasında açık?



15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Açıldı mı?


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açtı. 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılını anmak adına düzenlenen 15 Temmuz sergisinde, darbe teşebbüsü ve sonrasında gerçekleşen olayların fotoğraflarına yer verildi. Binlerce yolcunun beğenisine sunulan 15 Temmuz fotoğraf sergisi nerede?



15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Nerede?


İstanbul İl Jandarma Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi Sabiha Gökçen Havalimanında yolcuların beğenisine sunuldu!

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ne Zamana Kadar Açık?


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan fotoğraf sergisinin 15 Temmuz Perşembe akşamına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı Sergi alanında yer alacağı öğrenildi. Sergiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlardan gelen 15 Temmuz fotoğraf sergisi ne zamana kadar açık? Sorusuna 15 Temmuz Perşembe akşamına kadar açık olacağı bilgisi verildi.

15 Temmuz Fotoğraf Sergisi15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Nerede?15 Temmuz Fotoğraf Sergisi Ne Zamana Kadar Açık?


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