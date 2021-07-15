15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü için 15 Temmuz Fotoğraf sergisi açıldı! Açılışıyla birlikte yoğun ilgi gören 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlendi. Darbe girişiminin 5. Yılında düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrası hakkında pek çok fotoğrafa yer verildi! Peki, 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı mı? 15 Temmuz fotoğraf sergisi nerede? 15 Temmuz fotoğraf sergisi hangi saatler arasında açık?
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bu yıl 5. Yılı! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri adına İstanbul İl Jandarma Valiliği tarafından sergi düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı mı? 15 Temmuz fotoğraf sergisi nerede? 15 Temmuz fotoğraf sergisi hangi saatler arasında açık?