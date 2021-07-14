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Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı?

Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı?

Kargoların çalışma saatleri, 15 Temmuz’un resmi tatil olması nedeniyle araştırılıyor. Peki 15 Temmuz’da kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı? 15 Temmuz2da hangi kargolar çalışıyor? İşte 15 Temmuz kargoların çalışma saatleri…

Yaşam / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:25
Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz’da kargolar açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatillerde birçok kuruluşun çalışmaması nedeniyle vatandaşlar “Yarın kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da kargolar açık mı?” sorularının yanıtını merak ediyor. 15 Temmuz kargo çalışma saatleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da araştırılıyor. Kargoların hepsi kamu kuruluşu olmadığı için bazı işyerleri tatil uygulamıyor. Peki 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu? Yarın kargolar açık mı? Sizler için 15 Temmuz kargoların çalışma saatlerini yazdık.

15 Temmuz'da Kargolar Çalışıyor Mu?


15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle PTT, banka ve noterler çalışmıyor. PTT dışındaki kargo firmaları özel kuruluşlar olduğu için değişiklik gösterebilir.




15 Temmuz Aras Kargo Çalışıyor mu?


Aras Kargo, 15 Temmuz Perşembe günü kapalı olacağını açıkladı. Aras Kargo'nun attığı mesajda ''Değerli Müşterilerimiz, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla operasyonel işleyişimize ara vereceğiz. 16 Temmuz 2021 Cuma günü, 09.00 itibari ile mesaimize devam edeceğiz.'' İfadeleri yer aldı.

15 Temmuz MNG Kargo Çalışıyor mu?


MNG Kargo 15 Temmuz Perşembe günü çalışmalarına ara vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup hizmet vermeyecektir. 16 Temmuz 2021 Perşembe günü itibariyle tüm birimlerimizde işleyişimiz devam edecektir. Cumhuriyetimizin temel değeri demokrasimize sahip çıkıyor, geleceğe birlik ve beraberlik içinde yürüyoruz.'' İfadeleri kullanıldı.



15 Temmuz Yurtiçi Kargo Çalışıyor mu?


15 Temmuz'da çalışmayan kargolar arasında Yurtiçi Kargo da bulunuyor. Yurtiçi Kargo müşterilerine çalışmayacaklarını ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz 2021 Perşembe günü, tüm Yurtiçi Kargo şube ve acenteleri kapalı olup herhangi bir alım-teslim hizmeti sunulmayacaktır.'' Mesajıyla duyurdu.

15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu ve 15 Temmuz'da hangi kargolar çalışıyor sorusunun cevabı bu şekildedir.

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