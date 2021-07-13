TUS Başvuruları Başladı! STS TIP ve TUS Başvurusu Nasıl Yapılır? STS TIP Başvuru Ekranı 2021 STS TIP ve TUS Başvuru Ücretleri Ne Kadar? TUS Son Başvuru Tarihi!

2021 STS TIP ve TUS ikinci dönem başvuruları bugün itibariyle başladı! Tıp alanında ilerleyerek kariyer planı yapan kişilerin katılımını gerçekleştirerek uzmanlık seçeceği STS TIP ve TUS için başvuru tarihleri merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 STS TIP ve TUS için adaylar, birbirleriyle yarışıyor. Peki, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 STS TIP Başvuruları ne zaman? 2021 TUS Başvuru nasıl yapılır? 2021 STS TIP ve TUS Başvuru Ücretleri Ne Kadar?
TUS ve STS TIP, tıp okuyan öğrencilerin uzmanlık alanı belirlemesi için oldukça önemli sınavlar arasında yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru tarihleri açıklandı! STS TIP ve TUS sınavlarına katılım gerçekleştirmek isteyen adaylar STS TIP ve TUS Başvurusu Nasıl Yapılır? sorusunu soruyor. İşte 2021 STS TIP ve TUS başvuru tarihleri…
Finansbank'ın tüm şubeleri, Atm ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar haric.)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank, ATM, İnternet bankacılkığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılamaz.)