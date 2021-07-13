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TUS Başvuruları Başladı! STS TIP ve TUS Başvurusu Nasıl Yapılır? STS TIP Başvuru Ekranı 2021 STS TIP ve TUS Başvuru Ücretleri Ne Kadar? TUS Son Başvuru Tarihi!

TUS Başvuruları Başladı! STS TIP ve TUS Başvurusu Nasıl Yapılır? STS TIP Başvuru Ekranı 2021 STS TIP ve TUS Başvuru Ücretleri Ne Kadar? TUS Son Başvuru Tarihi!

2021 STS TIP ve TUS ikinci dönem başvuruları bugün itibariyle başladı! Tıp alanında ilerleyerek kariyer planı yapan kişilerin katılımını gerçekleştirerek uzmanlık seçeceği STS TIP ve TUS için başvuru tarihleri merak konusu oldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 STS TIP ve TUS için adaylar, birbirleriyle yarışıyor. Peki, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 STS TIP Başvuruları ne zaman? 2021 TUS Başvuru nasıl yapılır? 2021 STS TIP ve TUS Başvuru Ücretleri Ne Kadar?

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 10:37
TUS Başvuruları Başladı! STS TIP ve TUS Başvurusu Nasıl Yapılır? STS TIP Başvuru Ekranı 2021 STS TIP ve TUS Başvuru Ücretleri Ne Kadar? TUS Son Başvuru Tarihi!

TUS ve STS TIP, tıp okuyan öğrencilerin uzmanlık alanı belirlemesi için oldukça önemli sınavlar arasında yer alıyor. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru tarihleri açıklandı! STS TIP ve TUS sınavlarına katılım gerçekleştirmek isteyen adaylar STS TIP ve TUS Başvurusu Nasıl Yapılır? sorusunu soruyor. İşte 2021 STS TIP ve TUS başvuru tarihleri

STS TIP ve TUS Başvuruları Ne Zaman?


2021 TUS sınavının yaklaşmasıyla birlikte alanında uzmanlık kazanmak isteyen kişiler STS TIP ve TUS sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. 2021 STS TIP başvuruları ne zaman? sorusunu soran TIP mezunlarına ÖSYM'den yanıt gecikmedi! Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS TIP) başvuruları için tarihleri açıklandı! Peki, 2021 TUS başvuruları ne zaman başlayacak? STS TIP ve TUS Başvuru ücretleri ne kadar?



STS TIP ve TUS Başvuru Ücretleri Ne Kadar?


21 Mart tarihinde gerçekleştirilen ilk dönem sınavına girebilmek için TIP mezunları STS TIP ve TUS için 250'TL sınav ücreti ödemişlerdi. 2021 STS TIP ve TUS sınavında ikinci dönemde de 250 TL'lik ücretlendirme gerçekleştirileceği düşünülüyor.



2021 STS TIP ve TUS Ücretleri Nereye Yatırılır?

2021 STS TIP ve TUS ücretleri hangi bankalara yatırılır sorusunu soran adaylar için ÖSYM 2021 STS TIP ve TUS kılavuzu yayınladı! İşte 2021 STS TIP ve TUS ücretleri nereye yatırılır? sorusunun cevabı;

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, Atm ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar haric.)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank, ATM, İnternet bankacılkığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılamaz.)
 


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