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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın duruşmasında dikkat çeken detaylar!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın duruşmasında dikkat çeken detaylar!

Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, on binlerce insanı dolandırıp ortadan kaybolmuştu. Geçtiğimiz günler Brezilya'da teslim olan ve Türkiye'de tutuklanan Mehmet Aydın'ın duruşmasında dikkat çeken diyaloglar kuruldu.

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:28
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın duruşmasında dikkat çeken detaylar!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlik Bank saadet zinciri ile on binlerce masum vatandaşı dolandırarak ülkeden kaçmış 3 senenin sonunda teslim olmuştu. Türkiye'ye getirildikten sonra gözaltına alınan Mehmet Aydın ilk duruşmasına çıktı, duruşmadaki diyaloglar dikkat çekti. 

Firar ettiği dönemde hakkında açılan İstanbul Anadolu 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Ses ve Görüntü Bilişi Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

HAKİM İLE AYDIN ARASINDAKİ DİYALOGLAR


Kimlik tespiti sırasında Mehmet Aydın ile Mahkeme Başkanı Ali Günay arasında geçen diyaloglar ise dikkat çekti.

'MEMLEKETİNE HOŞ GELDİN'


Aydın ile Başkan Günay arasında şu konuşmalar gerçekleşti:

BAŞKAN ALİ GÜNAY: Mehmet Aydın memlekete hoş geldin.

MEHMET AYDIN: Hoş bulduk. Merhabalar.

BAŞKAN ALİ GÜNAY: Kaç yaşındasın, nerede doğdun, okuma yazman var mı?

MEHMET AYDIN: 30 yaşındayım. Bursa'da doğdum. Ortaokul mezunuyum.

BAŞKAN ALİ GÜNAY: Sabıkan var mı? Telefon kullanıyor musun?

MEHMET AYDIN: Sabıkam yok, telefonum da yok.

BAŞKAN ALİ GÜNAY: Gelirin nedir?

MEHMET AYDIN: Şu an hiçbir gelirim yok.

BAŞKAN ALİ GÜNAY: Evli misin?

MEHMET AYDIN: Ben boşanmadım, daha kesinleşmedi.

'MAĞDURLARIN ZARARLARINI GİDERECEĞİM'


Kimlik tespiti sonrası savunmasını yapan Aydın, şu ifaldere yer verdi:

“Uruguay'da 5 milyon dolarlık mal varlığıma el koyuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Osman Naim Kaya tarafından el koyuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim.

Benim Türkiye'deki mal varlıklarıma da devlet tarafından el koyuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs ve Türkiye'deki el koyulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim. Ben yurt dışında hakkımda kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulundum. Hakkımda kırmızı bülten çıkarıldığında Uruguay'daydım. Buradan Brezilya'ya geçtim. Farklı iki il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya'ya geçtim ve konsolosluğa teslim oldum.'

'BERAAT TALEP EDİYORUM'


Aydın, savunmasının sonunda ise “Ben yurt dışına çıkarken hakkımda herhangi bir şekilde yakalama kararı yoktu. Beraatımı talep ederim.” dedi.


DURUŞMA ERTELENDİ


Aydın'ın avukatı Fatih Kuş da müvekkilinin halihazırdaki mal varlığı ile tüm mağdurların zararını giderebilecek durumda olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, talepleri reddederek duruşmayı erteledi.

Mahkeme Aydın'ın yakalandıktan sonra verdiği tüm ifadelerin kendilerine gönderilmesine ve Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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