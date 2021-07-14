ODA TV’nin yalan haberi patladı! Albayrak düşmanlığı böyle rezil etti

ODA TV'nin yalan haberciliği yine sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle TRT Yönetim Kurulu'na yeni atamalar yapılmıştı. Prof. Dr. Ahmet Albayrak TRT Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı. ODA TV atamaların ardından hükümeti eleştirmeye çalışırken yine rezil oldu.









İKİ İSMİ KARIŞTIRDILAR!



ODA TV yaptığı haberde Prof. Dr. Ahmet Albayrak ile iş adamı Ahmet Albayrak'ı karıştırdı. Bu rezalet yetmezmiş gibi haberde hükümete saldırdı. Yapılan bu hata kısa süre sonra okuyucular tarafından fark edildi.











İŞ İNSANI AHMET ALBAYRAK KİMDİR?



Ahmet Albayrak, 1952, Of, Trabzon doğumlu, iş adamıdır. Bir aile şirketi olarak kurulan ve 1982 yılına kadar inşaat sektörü ile büyüyen Albayrak Grubu ortaklarındandır ve halen yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Yeni Şafak gazetesi TVNET televizyonunun imtiyaz sahibidir. Evli ve 5 çocuk babasıdır.



İŞTE ATANAN PROF. DR. AHMET ALBAYRAK KİMDİR?



Ahmet Albayrak, 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı. Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katıldı ve çeşitli ödüller aldı. Albayrak, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, sanat ve basın, film-video sanatı, video mapping, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zekâ, yazılı ve dijital basın estetiği, dijital imge dili ve sanat diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda seminerler, konferanslar ve dersler verdi, çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu gibi alanlarda ürettiği işlerle çağdaş sanat sergilerine ve çalıştaylara katıldı.







