MSB'den 35 cesedin bulunduğu Afrin'deki toplu mezarla ilgili açıklama!

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin "kan donduran bir savaş suçu"nun daha gün yüzüne çıktığı belirtildi.



2018'in ocak ayında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'in merkez mahallesindeki boş bir arazide toplu ceset gömdükleri bilgisi üzerine harekete geçilerek söz konusu arazide kazı çalışması yapıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Savcı gözetiminde yapılan kazıda, çuvalların içine konmuş şekilde 35 ceset bulundu. Bölgede kazı çalışması devam ederken ceset sayısında artış olabileceği değerlendiriliyor."