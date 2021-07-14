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İsmail Koncuk'tan İYİ Parti'ye: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?

İsmail Koncuk'tan İYİ Parti'ye: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?

Eski İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, HDP'li Pervin Buldan'ın 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti ile ittifak yaptıklarına ilişkin itirafı sonrası partililere seslendi. Buldan'ın "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" sözlerini hatırlatan Koncuk, "Bildiğinizi yapın! diyecek bir babayiğit çıkar mı? Sineye mi çekeceksiniz" sorularını yöneltti.

Siyaset / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:35
İsmail Koncuk'tan İYİ Parti'ye: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den, yapılan ittifaka dair dün yeni bir açıklama daha gelmişti.

"BİZDEN 31 MART'TAKİ DESTEĞİ BEKLEMEYİN" 


Gaziantep'te bir konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan, "31 Mart seçimlerinde desteklediğimiz demokratik güç birlikleri kıymetliydi. Bundan sonraki süreçte kimse bizden aynı tavrı beklemesin" demişti.

"İYİ PARTİ HER YOLU MÜBAH GÖRÜYOR" 


"İktidar olmak için her yolu mubah gören bir anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor" diyerek istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Buldan'ın bu sözlerinin ardından İYİ Partililere "Sineye mi çekeceksiniz?" diye seslendi.

" 'BİLDİĞİNİZİ YAPIN' DİYECEK ÇIKAR MI?


Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koncuk, HDP'li Buldan'ın sözlerini paylaşarak "Bildiğinizi yapın!' diyecek bir babayiğit çıkar mı? Sineye mi çekerler?" dedi.


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