İsmail Koncuk'tan İYİ Parti'ye: HDP’li Pervin Buldan’ın sözlerini sineye mi çekeceksiniz?

Eski İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, HDP'li Pervin Buldan'ın 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti ile ittifak yaptıklarına ilişkin itirafı sonrası partililere seslendi. Buldan'ın "Kimse bizden 31 Mart’taki desteği beklemesin" sözlerini hatırlatan Koncuk, "Bildiğinizi yapın! diyecek bir babayiğit çıkar mı? Sineye mi çekeceksiniz" sorularını yöneltti.
CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP'den, yapılan ittifaka dair dün yeni bir açıklama daha gelmişti.