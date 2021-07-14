HDP’ye kılıf aranıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK formülü

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın 7 Haziran seçimleri öncesi HDP'ye önerdiği formülü bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'e dillendirdi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin TIP ve EMEP ile ittifak yapabileceğini açıkladı.



TİP ve EMEP'le ittifak



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davasıile karşı karşıya olan HDP'nin yeni yol haritasını açıkladı. HDP'nin Millet İttifakı'nda yer

almayacağını belirten Kılıçdaroğlu, “Belki de Türkiye İşçi Partisi'yle, EMEP'le ayrı bir birliktelik hedefleyecekler” diye konuştu.



Taktik PKK elebaşından



CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiği formül, PKK elebaşı Duran Kalkan tarafından daha önce ortaya atılmıştı. PKK'lı Kalkan, 2014 yılında EMEP'e HDP ile ittifak çağrısı yapmış ve şöyle demişti: “Onlar bir ittifak yaparlarsa herkes onların etrafında birleşir.” Bu tablo PKK-CHP söylem birliğini de gösterdi.



Temeli 2015'te attılar



HDP'nin TİP projesi ise PKK elebaşlarından Mustafa Karasu'nun DHKP-C'li diye tanımladığı ve ortak hareket etme çağrısı yaptığı Birleşik Haziran Hareketi'ne dayanıyor. BHH'de yer alan Erkan Baş, HDP'den milletvekili seçilip, daha sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'nin başına geçmişti.



Gaza gelme Kılıçdaroğlu



Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması durumunda yalnız kalabileceğini belirten Turan, “Çünkü CHP Genel Başkanı olarak ağzıyla kuş tutsa, sağcı kesime yaranması çok zordur” ifadesini kullandı.