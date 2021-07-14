Gazi Turgut Aslan: Bugün FETÖ olur, yarın başka bir örgüt, dikkat edilmeli

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde direniş gösteren isimler arasında Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da yer aldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ başta olmak üzere Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele eden Turgut Aslan, Terörle Mücadele Dairesi'nin başındayken, 5 yıl önce darbe günü Jandarma Genel Komutanlığı'nda rehin alındı.



Başından vurularak ağır ağır yaralanan 'Gazi Başkan' Turgut Aslan, darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.









5 BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ, 5 AY KOMADA KALDI



'UYANDIĞIMDA 'BAŞARILI OLDULAR MI' DİYE SORDUM'



'FETÖ'NÜN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞU RAPORUNU ARKADAŞLARIMLA HAZIRLADIK'



'BUGÜN FETÖ OLUR, YARIN BAŞKA BİR ÖRGÜT'



'FETÖ GİDER, BAŞKA BİRİ GELİR'



'ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ'



'BOŞUNA MI ŞEHİT OLDULAR'



Aslan, 15 Temmuz akşamı helikopterleri havada gördüğü ilk an anormal bir şey olduğunu fark ettiğini belirtti.Darbecilerin kendisini ve korumasını alıkoyduktan sonra gözlerini bantlayıp ellerini bağladıklarını anlatan Aslan, 'Ateş ettiler. Korumam şehit oldu. Benim kafama da 2 el ateş ettiler. Ben orada yaralandım. Duvarın dibinde beni bulduklarında kelime-i şahadet getiriyormuşum. Ondan sonra Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne götürülmüşüm. 5 defa beyin ameliyatı olup 5 ay komada yatmışım.' diye konuştu.Uzun bir tedavi sürecinin ardından gözünü ilk açtığında 'o gecenin' akıbetini merak ettiğini aktaran Aslan, 'Uyandığımda, 'Fetullah Gülen başarılı oldu mu?' diye sordum. 'Gülen başarılı olduysa halk ve demokrasi kaybetti, başarısız olduysa halk ve demokrasi kazandı' dedim.' ifadelerini kullandı.Aslan, uzun süre hastanede kaldığını, yaşadığı zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına tekrar kavuşmak için sık sık yürüyüş yaptığını söyledi.TEM Daire Başkanı olarak görev yaparken FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve beraberindekilerin adım adım takibinin yapılması için talimat verdiğini ifade eden Aslan, 'Her yaptığının mercek altına alınması talimatını verdim, sonrasında dairedeki arkadaşlarla beraber hazırladığımız 60 sayfalık rapor üzerine mahkemeler karar verdi, Yargıtay onayladı. FETÖ silahlı terör örgütü oldu.' dedi.Aslan, hazırladıkları raporun FETÖ hakkında hazırlanan iddianamelerin temelini teşkil ettiğini dile getirdi.Güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesine işaret eden Aslan, şunları kaydetti:'FETÖ hala bitmedi, o biter başka biri devralır, mücadele etmeyi bırakmamak lazım. Bugün FETÖ olur yarın başka bir örgüt olur. Dikkat etmek lazım. Terörle mücadele bitmez. Türkiye Cumhuriyeti bizim için bir kalkan gibi. Çok paranız olabilir ama devletiniz yoksa mahvolursunuz.'FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin başarılı bir şekilde sürdüğünü de işaret eden Aslan, 'Başarılı ama devam etmek lazım. FETÖ gider, başka biri gelir. Bu mücadele bitmez.' diye konuştu.FETÖ mensuplarına seslenerek Türk adaletine sığınmalarını isteyen Aslan, 'Adaletin kestiği parmak acımaz. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları devlete teslim olsun ve hesap versin.' çağrısı yaptı.Bazı çevrelerin 15 Temmuz darbe teşebbüsü için 'tiyatro' nitelemesi yaptığını belirten Aslan, '251 kişi şehit olmuş, 2 binden fazla kişi yaralanmış, onlar boşuna mı şehit oldu, yaralandı.' siteminde bulundu.