En tehlikeli mesajlaşma uygulamaları belli oldu!

Google, Android tarafında güvenliği artırmak için yeni önlemler almaya devam ediyor. Mevcut uygulamaların yanı sıra Google Play'e yeni yüklenecek uygulamalara özel ek güvenlik önlemleri de getiriliyor.



Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky, yeni araştırma sonucu yayınladığı raporla birlikte Android'deki en tehlikeli mesajlaşma uygulamalarını paylaştı. Aralık 2020 ile Mayıs 2021 arasını kapsayan raporlar, en tehlikeli uygulamanın yüzde 89.6 ile WhatsApp olduğunu gösteriyor. Bunun haricinde yüzde 5.7 ile Viber ve yüzde 5.6 ile Telegram da yine tehlikeliler arasında. Son olarak Google Hangouts ise %1'in altında.

Bu rapor aynı zamanda dolandırıcılığın en çok gerçekleştiği ülkeleri de ortaya çıkıyor. Brezilya, Hindistan ve Rusya ilk sırada geliyor.

Kaspersky, mesajlaşma uygulamalarının artık çok fazla kullanıldığını ve dolayısıyla kullanıcıların kimlik avı saldırılarına karşı tetikte olması gerektiğini belirtti.