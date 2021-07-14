Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit bekçi Gökçen Koşal'ın ailesine başsağlığı diledi.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan bekçi Koşal'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.



ŞEHİT KOŞAL İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ



Şehit Koşal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.



Okunan duanın ardından çarşı ve mahalle bekçisi Gökçen Koşal'ın naaşı, tören mangası ve silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.



Şehidin anne, baba ve kız kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, ikindi vakti Rüstempaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



OLAY



Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçi Gökçen Koşal (31) ile Fırat Doğan yaralanmış, Koşal hastanede hayatını kaybetmişti.



Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlatmış şüpheli N.S. gözaltına alınmıştı.