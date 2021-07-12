Anksiyete Nedir? Ansiyete Belirtileri Nelerdir? Anksiyete Tedavisi Nasıldır?

Anksiyete günümüzde oldukça yaygın görülen hastalıklardan birisidir. Ruhsal bir hastalık olması ve psikolojik yardım ile atlatılması sebebiyle kişilerin mutlaka anksiyete belirtileri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Peki, anksiyete belirtileri nelerdir? Anksiyete tedavisi nasıldır?





Anksiyete Nedir?



Anksiyete Belirtileri Nelerdir?



Anskiyete Neden Olur?



Anksiyete Tedavisi Nasıldır?



Anksiyete bireylerde yoğun derecede ortaya çıkan stres, kaygı ve korkuya verilen isimdir. Çoğu bireyde bu durum zaman içerisinde gelişim gösterse de erken teşhis edildiğinde anksiyete kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. Özellikle yoğun stres altında kalındığında ortaya çıkan Anksiyete, kişilerin merkezi sinir sisteminde büyük semptomlar göstermektedir.Anksiyete bozukluğundan şikayetçi olan kişilerde gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar bu bireylerin beyninin bir kısmının kaygı meydana gelen zamanlarda aşırı tepki verdiği tespit edilmiştir.Pek çok insanın hayatının bir kısmında yaşadığı anksiyetenin pek çok belirtisi olduğunu söylemek mümkündür. Kimi belirtiler az görülürken kimi belirtiler ise yoğun bir şekilde görülebilmektedir. Peki ,İşte alanında uzman doktorların görüşleri doğrultusunda• Aşırı endişe,• Tedirginlik hissi duyulması,• Yoğun bir şekilde hissedilen huzursuzluk,• Alınganlık durumu,• Ellerde terleme,• Aşırı titreme hâli,• Odaklanma problemleri,• Hazımsızlık sorunu,• Nefes darlığı,• Ağız kuruluğu,• Sürekli panik haline hissetmek,• Kalp atışlarında hızlanma,Anksiyete belirtileri arasında yer almaktadır. Anksiyetenin kişilerde meydana getirdiği daha pek çok belirti vardır. Bu belirtilerin etkisini yoğun bir şekilde hissetmemek ve olumsuzluklarla karşılaşmamak için anksiyete belirtileri görülür görülmez doktor kontrolüne gidilmelidir. Peki,• Aşırı stes,• Doğal afetler,• Çeşitli hastalıkların yaşanması,• Uyku bozuklukları,• Yeme problemi,• Cinsel işlev bozuklukları,• Ani ölümler,• Ağır hastalıklar geçirilmesi,• Büyük acıların meydana gelmesi,• Fiziksel veya ruhsal istismar,sorusunun cevabıdır. Bu faktörlerin meydana gelmesi beraberinde anksiyeteyi getirmektedir. Alanında uzman psikologlar anksiyeteyi meydana getiren unsurların arasında bu unsurlara yer vermektedir. Çeşitli anksiyete türleri ile karşılaşan kişiler ise anksiyete tedavisi nasıldır sorusunu gündeme getirmektedir. İştesorusunun cevabı;Anksiyete bozukluğu bireylerde birbirinden farklı biyolojik ve fizyolojik faktörlerin meydana gelmesinde ve bireylerin hayatının olumsuz etkilenmesinde oldukça etkendir. Kişilerde meydana gelen ve aşırı düzeylerde görülen kaygı halinin ortaya çıkmasıyla birlikte anskiyetenin varlığından söz etmek mümkündür. Bu gibi durumlarda zaman kaybetmeden psikolojik destek alınmalı ve anksiyete tedavisi başlatılmalıdır.Anksiyete tedavisi temelde antidepresan benzeri ilaçlarla 1-2 yılda gerçekleştirilmektedir. Düzenli tedavinin beraberinde kişinin yaşıyor olduğu stresi de en aza indirgemek için kullanılan bu ilaçlar bireyde meydana gelen evham, kaygı ve stresi en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Tedavi planlaması gerçekleştirilirken ilaç tedavisinden ya da psikolojik tedaviden bahsetmek mümkün değildir. Bu sebeplesorusunu soran kişilere hem ilaç hem de psikolojik tedavi sağlandığı söylenmektedir.* İlaç TedavisiKaygı bozukluğunun tedavisinde pek çok ilaç aktif olarak kullanılmaktadır. Seratonin adı verilen nörotransmitter üzerinden etki gösteren SSRI ve SNRI ilaçları, antidepresanlar, , busiprone ya da beta blokör ilaçlar anskiyete tedavisinin sağlanması için oldukça önemlidir.• PsikoterapiBilişsel davranışsal terapi (BDT), zihinsel rahatsızlıkların tedavisini gerçekleştirmek için kullanılan anksiyete tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır. Hedefe yönelik bir terapi olması sebebiyle psikoterapide bireyin temel şikayetinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu durumda bireyin anksiyete seviyesi kontrol altına alınabilir ve birey anskiyetesi bulunmasına rağmen daha rahat bir yaşam sürdürebilir.görülmesi durumunda anksiyete seviyesi artmadan doktor kontrolüne gidilmelidir. Zamanında teşhis edilen anskiyete, kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak bireyin daha rahat bir yaşam sürmesi sağlanabilmektedir.