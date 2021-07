AK Parti MYK sonrası Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.



Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



DİYARBAKIR ANNELERİ



Diyarbakır Anneleri'ne buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendileriyle buluştuğunda söylediği gibi onların acıları, bizim acıları. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti son derece olumlu geçti.



Diyarbakır Anneleri'yle buluşması son derece tarihi bir buluşma. Burada verdiği mesajlar içerisinde bizim siyasetimiz açısından hem vatandaşlarımızın kültürel zenginliklerini yok sayan inkâr politikalarına karşı olduğumuzu, bunun için verdiğimiz mücadelenin gücünü, Türkiye'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görme yönünde yaptığımız mücadeleler konusunda verdiği mesajlar önemli.



İnkar politikasına karşı olduğumuz gibi bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikasına ve teröre karşı verdiğimiz mücadele de son derece güçlü.



Hem inkar hem terör siyasetine aynı anda güçlü şekilde karşı durarak hem demokratik standartlarımızı artırmayı hem de hizmet siyasetimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya devam edeceğiz.



MYK'DA ÇEVRE VURGUSU



Bugün MYK'da en kapsamlı şekilde vakit ayırdığımız konu çevre konularını ele aldığımız gündem maddesi oluşturdu. Derli toplu şekilde çevre siyasetiyle bütün ilkelerimizin ele alındığı çok güçlü bir çerçeve sundu Çiğdem hanım. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda şöyle bir hazırlığı var partimizin.



Sadece doğanın zedelenmesi, yıpranmasına yönelik faaliyetlere değil, aynı zamanda çevrenin, doğanın kuvvetlendirilmesine hazırladıkları stratejileri bizlerle paylaştı.



Şehirlerdeki çevre siyasetiyle ilgili attığımız adımlar konusunda vatandaşımızın daha çok bilgilendirilmesi söz konusu olacak.



Burada enerji başlığı, endüstri başlığı önemli. Ormancılık konusunda neler yaptığımız önemli. Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde yapılan sıfır atık projesi... Tüm bunlar MYK'mızda ele alındı. Daha yaşanabilir şehirler için bir çevre siyasetinin harekete geçirilmesi konusunda medeni şehir kavramının daha vurgulu hale getirilmesi, hem siyasetimizin parçası olarak hayata geçirilmesi, hem bu konudaki bilincin artırılması...



Marmara'daki müsilajın temizlenmesiyle ilgili son derece güzel haberler alıyoruz. Son 5 gündür Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj görülmedi.



Bu tabii ki sevindirici ama bizi rehavete sevk etmemeli. Bakanlığımızın çalışmalarıyla 11 metreküpe yakın müsilaj temizlendi. Çalışmalar güçlü şekilde devam edecek.



15 TEMMUZ YILDÖNÜMÜ



Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topyekün direnişine şahit olduk 15 Temmuz çerçevesinde. Bu darbe girişiminin faillerin yakalanmasına yönelik süreci daha da güçlü şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın 15 Temmuz'da 15 Temmuz Anıtı'ndaki anma törenine katılacak TBMM'de.



3 binin üzerinde program yurtiçinde ve yurtdışında yapılmak üzere İletişim Başkanlığımızca koordine ediliyor. Yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek toplam program sayısı 3 bin 876'dır.



İlk defa tarihimizde o gün Cumhurbaşkanımız çağrısıyla sokaklara dökülerek bu alçak darbe girişimine karşı topyekûn bir mücadele ortaya koydu.



En az DEAŞ kadar sapkın bir ruha sahip olan bir FETÖ... DEAŞ'a ses çıkaranların FETÖ'yü himayet etmelerinin anlamı yoktur. Terör örgütleri konusundaki bu çifte standardın altını çizmek isterim. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz gibisinden son derece sığ açıklamalar yapıldı o gün. Vatandaşlarımızı şehit eden, demokrasimizi tehdit eden bu saldırı karşısında bu saldırıyı gerçekleştirenlerle meşru haklarını savunan vatandaşlarımızı aynı kefeye koyarak böyle bir söylemde bulunmak bu saldırıyı yapanları cesaretlendirmekten başka işe yaramaz.



Dünyanın her tarafında demokrasiyi desteklediğini söyleyenler esas olarak maalesef o gün bu sınavı geçememiştir.



AŞI ÇAĞRISI



Pandemiyle mücadelede aşılama rakamları gayet iyi gidiyor. Bu dönemde ihtiyaç duyan herkesin tedavisi sağlandı. 60 milyona yakın aşı gerçekleştirildi.



Verilen randevulara zamanında gidilmesi, aşıların israf olmaması çok önemli. Sağlık çalışanlarımız şifaya vesile olmak için insanüstü bir gayretle çalışıyorlar.



HAYVANLARI KORUMA YASASI



Bu dünyada aynı kaderi, doğayı paylaştığımız hayvanların eşya olarak değil artık can olarak anılması en önemlisidir. Hayvanlara eziyet edenler, kötü davrananlar, soyunun yok olmasına neden olanların hepsinin cezalandırıldığı yüksek standartlı bir yasa ortaya çıktı. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok önemli katkıları oldu. Netice itibarıyla daha çok canın korunmasına yol açacak bir düzenleme önümüze gelmiştir.



'SURİYE AKDENİZ'DE YENİ BİR AFGANİSTAN OLMASIN'



Orada her gün yaşanan insani durum çerçevesinde oraya insani yardım gitmesi gerekiyor. BMGK Hatay sınır kapımızı yetkilendiren kararını 12 ay süreyle uzatma kararı aldı. Böylece sınır ötesi yardım mekanizması açısından önemli bir nokta bu. Ateşkesin idame ettirilmesi ve siyasi sürecin yürümesi esas çözümdür. Astana toplantısında, bu konuda bizim siyasi çözüm tezlerimiz bir kez daha gündeme geldi. Önemli olan buradaki insani dramın sona erdirilmesi için gerekenleri yapmaktır.



Afganistan meselesini tartışıyoruz. Bugün gelinen nokta burada hala bir çözümün ortaya çıkmaması şeklindedir. Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın.



15 Temmuz günü darbe girişimine karşı mücadele eden aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz, muhterem ailelerine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Türkiye'nin demokrasisine nasıl sahip çıktığını göstermesi bakımından tarihimizin en önemli günlerinden biri. O sebeple Cumhurbaşkanımızın katılımıyla devlet töreni olarak anılıyor bu. Tarihimizde darbeler karşısındaki ilk direniştir.



'TÜRKİYE AFGANİSTAN'DA İŞGALCİ GÜÇ DEĞİLDİR'



Afganistan'a yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan bağımsızlığını kazandığında ilk diplomatik misyonu Türkiye açmıştı. TBMM'yi tanıyan ikinci ülke Afganistan'dır.



NATO oradan çekiliyor. Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye orada işgalci güç değildir.



Biz Afgan halkının yararına da bir faaliyet yürüteceğiz. Şimdiye dek yürüttüğümüz faaliyetten farklı değil. Türkiye'nin terör, yasadışı göç ve uyuşturucuyla mücadelesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu bu.



YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



Anayasa konusunda, Cumhur ittifakı ortak bir çalışma haline getirecek. Bizim çalışmamız muhtemelen bayram sonrasında 1-2 toplantı gerçekleştikten sonra tekamül etmiş olur. Daha sonra Cumhur ittifakı içerisinde bir metin çalışması yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır. Gelecek nesillere bir borcumuzdur bu. AK Parti açısından son aşamaya geldi kendi yapacağı çalışmanın şekillenmesi.



YUNANİSTAN'IN GALATASARAY'A MUAMELESİ



Yunanistan maalesef Miçotakis'le sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinden sonra Miçotakis 'Bu yazın daha sıcak geçeceğini değerlendiriyorum' demişti ama ilk adımı olumsuz attılar. Tatbikat yapılmaması gereken turizm sezonunda tatbikat yaptılar.



Olympiakos Galatasaray'ı davet etmiş. Teknik heyetimizin ve futbolcularımızın hepsinin testi var. Uluslararası kriterlere göre geçerli olan test kabul edilmeyip herkesin hızlı test yapması talep edildiğinde bu muamele iyi niyet olmaz. Burada yapılan şey ne sportmenlikle ne iyi niyetle bağdaşır.

Neticede Galatasaray da çok iyi bir karar almış ve orayı terk etmiştir.



Keşke yapmasalardı. Yunanistan büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılmış, protestomuz iletilmiştir. Bundan sonra benzer bir durumun ortaya çıkmamasının garanti edilmesini istiyoruz.



İSRAİL - TÜRKİYE GÖRÜŞMESİ



İsrail'le sorun alanlarımız net sorun alanları. Pek çok alanda ilerlenebilecek konularda ilerlenmesi gerektiği, sorun alanlarının ise çözümüne yönelik atılacak adımların atılması gerektiğiyle ilgili bir çerçeve bu görüşmede ortaya çıkmıştır. Diğer alan ise turizmden ticarete kadar işbirliği yapılacak alanlardır. Umarız bundan sonra iki alanda da daha somut adımları göreceğiz ve bu çerçevede devam edeceğiz.