15 Temmuz Perşembe Yayın Akışı 15 Temmuz Perşembe Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 15 Temmuz Perşembe TV’de Hangi Diziler Var? 15 Temmuz Perşembe Yayın Akışı

Türkiye’nin en çok tercih edilen kanallarında yeni bir gün daha heyecanla başlıyor. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 15 Temmuz Perşembe günü hangi diziler var? 15 Temmuz Perşembe günü yayın akışı





15 Temmuz 2021 Perşembe ATV Yayın Akışı



15 Temmuz 2021 Perşembe Star TV Yayın Akışı



15 Temmuz 2021 Perşembe Show TV Yayın Akışı



15 Temmuz 2021 Perşembe FOX TV Yayın Akışı



15 Temmuz 2021 Perşembe TRT1 Yayın Akışı



15 Temmuz 2021 Perşembe Kanal 7 Yayın Akışı



15 Temmuz 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Kahvaltı Haberleri• 10.00 Kardeşlerim• 13.0 ATV Gün Ortası• 14.00 Maraşlı• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 Alaaddin TV’de ilk• 06.00 Geniş Aile• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.45 Kaçak Gelinler• 13.15 Aramızda Kalsın• 16.20 Güzel Köylü• 18.30 Star Haber• 20.00 Kazara Aşk• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda• 07.00 Kalp Atışı• 10.00 Yeni Gelin• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk• 18.45 Show Ana Haber• 20.00 Yol Arkadaşım• 08.00 Çalar Saat• 11.00 Şef Akademi Doğada• 12.30 Hayat Bayram Olsa• 14.00 Mucize Doktor• 16.30 Şevkat Yerimdar• 19.00 FOX Ana Haber• 20.00 Sen Çal Kapımı• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 07.20 Vuslat• 11.00 Tozkoparan• 12.35 Gönül Dağı• 15.45 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Mahrem• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Tv Filmi Zeliş ile İrem• 09.45 Yemin• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya’• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.20 15 Temmuz Şehitleri Mevlit Özel• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Oynat Bakalım• 09.30 MasterChef Türkiye• 13.00 Paylaş Benimle• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm• 17.15 MasterChef Türkiye• 20.00 MasterChef Türkiye- Yeni Bölümİşte televizyon ekranlarının