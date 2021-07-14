15 Temmuz’da Noterler Açık mı? 15 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri

15 Temmuz’un resmi tatil haberinin yayınlanması üzerine pek çok soru sorulmaya başladı. Araba, ev alım satım işlemleri ve diğer finansal işlemler gerçekleştirecek olan kişilerin noterleri gündeme getirmesi ile birlikte 15 Temmuz’da noterler açık mı? 15 Temmuz 2021 Noter çalışma saatleri…
15 Temmuz’da Noterler Açık mı?
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nün resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte yarın pek çok kamu, kurum ve kuruluşu resmi tatil yapacak. Halk yaşamına devam ederken kamu dairelerinde işi olan vatandaşlar çeşitli soruları gündeme getirdi. Peki, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nün 5. Yıl dönümünde noterler açık mı?
Yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda 15 Temmuz’da kamu çalışanlarının izinli sayılması ve 15 Temmuz’un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz’da nöbetçi noterler ve noterler hizmet vermeyecek.
15 Temmuz’da Nöbetçi Noterler Açık mı?
Resmi tatillerde her yıl olduğu gibi bu yıl da noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği 15 Temmuz’da nöbetçi noterler açık mı?
sorusuna cevap gecikmedi! Resmi tatillerde kamu, kurum ve kuruluşlarının tatil olması sebebiyle nöbetçi noterler açık olmayacak.
15 Temmuz 2021 Noterlerin Çalışma Saatleri
15 Temmuz 2021 noterlerin çalışma saatleri
merak ediliyor olsa da 15 Temmuz’un resmi tatil olması sebebiyle tüm gün noterler ve nöbetçi noterler faaliyet gerçekleştirmeyecek.