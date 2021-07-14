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15 Temmuz’da Eczaneler Açık mı? 15 Temmuz 2021 Eczane Çalışma Saatleri 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi

15 Temmuz’da Eczaneler Açık mı? 15 Temmuz 2021 Eczane Çalışma Saatleri 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün anma günü ilan edilmesi üzerine resmi tatil gerçekleştirildi. Her yıl 15 Temmuz’da resmi tatil yapılması üzerine vatandaşlardan bu yıl 15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da eczaneler kapalı mı? soruları geliyor. Peki, 15 Temmuz’da eczaneler açık mı? 15 Temmuz’da nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? İşte 15 Temmuz 2021 eczane çalışma saatleri…

Güncel / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:30
15 Temmuz’da Eczaneler Açık mı? 15 Temmuz 2021 Eczane Çalışma Saatleri 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi

Resmi tatil ilan edilen günlerde kamu, kurum ve kuruluşları çalışmıyor. 15 Temmuz'un 5. Yıldönümüne girerken vatandaşlardan resmi tatil hakkında çeşitli sorular gündeme geldi. 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmayacağını merak eden kişiler 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczane çalışma saatleri

15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?


15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında hayatını kaybeden kişileri anmak için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü ilan edilmiştir. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından kamu, kurum ve kuruluşları her yıl 15 Temmuz'da faaliyet gerçekleştirmemektedir. 15 Temmuz tarihinde kamu kurumlarının tatil yapması üzerine halk 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı?
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz günü eczaneler hizmet vermemektedir.



15 Temmuz'da Nöbetçi Eczaneler Açık mı?


15 Temmuz'da resmi tatil olması sebebiyle eczaneler hizmet vermeyecek. Ancak ev, okul ve işyeriniz çevresinde yer alan nöbetçi eczaneler faaliyetlerine devam edecek. Bu durum doğrultusunda 15 Temmuz eczane çalışma saatleri nasıl olacak? İşte 15 Temmuz eczane çalışma saatleri;

15 Temmuz Eczane Çalışma Saatleri


Resmi tatil ilan edilmiş olan tarihlerde , kamu kurum ve kuruluşları geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermektedir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz eczane çalışma saatleri değişiklik gösterecektir. Nöbetçi eczane haberinin duyulması ise 15 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi konusunu gündeme getirmiştir. İşte 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler listesi

15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi


Bülent Eczanesi Adalar Burgazada

Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 17

Hayat Eczanesi Adalar Heybeliada

Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 43

Kınalı Eczanesi Adalar Kınalıada

Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi 38

Yeni Eczanesi Adalar Büyükada

Nizam Mahallesi Çınar Caddesi 7b

Hadımköy Eczanesi Arnavutköy Hadımköy

Hastane Mahallesi Ayasofya Caddesi 9/a

Yaylalı Eczanesi Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mahallesi 259. Sokak

Taşoluk Filiz Eczanesi Arnavutköy Taşoluk

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mahmure Sokak 1b

Maya Eczanesi Ataşehir Yenisahra

Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak, Varyap Meridian Blokları D Blok

Eren Eczanesi Ataşehir Kayışdağı

Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi 40/c

Deniz Eczanesi Ataşehir İçerenköy

İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftligi Yolu Caddesi 42/a

Yurdakul Eczanesi Avcılar

Avcılar Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi

Yeni Gündoğdu Eczanesi Avcılar Parseller

Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi 24/a

Dilaram Eczanesi Avcılar

Tahtakale Mahallesi Fırat 1 Caddesi

As Eczanesi Bağcılar Barbaros

Barbaros Mahallesi 210. Sokak 46

Erguvan Eczanesi Bağcılar Güneşli

Güneşli Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 68/a

Seyran Eczanesi Bağcılar Kemalpaşa

Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi 85/b

Tuğba Eczanesi Bağcılar

Bağcılar Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi

Reyhan Eczanesi Bahçelievler Şirinevler

Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi 85-5

Yüksel Eczanesi Bahçelievler Cumhuriyet

Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi 43a

Yeni Şifa Eczanesi Bahçelievler Yenibosna

Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 150





Çelebi Eczanesi Bahçelievler Siyavuşpaşa

Siyavuşpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi 2a

Nur Eczanesi Bakırköy Yeşilköy

Yeşilköy Mahallesi Ümran Sokak 17

Yunt Eczanesi Bakırköy Kartaltepe

Kartaltepe Mahallesi Filiz Sokak 5/1

Florya Eczanesi Bakırköy Florya

Şenlikköy Mahallesi Eceler Sokak 15

Bakırköy Sevgi Eczanesi Bakırköy

Cevizlik Mahallesi Kırmızı Şebboy Sokak

Yılmaz Eczanesi Başakşehir Altınşehir

Şahintepe Mahallesi Kartal Sokak 5/a

Olimpa Eczanesi Başakşehir

Başakşehir Mahallesi Şair Sokak

Park Mavera-3 Eczanesi Başakşehir Kayaşehir

Kayabaşı Mahallesi Veysel Karani Caddesi 7at

Elif İpek Eczanesi Bayrampaşa Vatan Mahallesi

Vatan Mahallesi Çarşı Caddesi 64/b Vatan

Sevinç Eczanesi Beşiktaş Ortaköy

Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi 161-a

Arzu Kutur Eczanesi Beşiktaş 4. Levent

Konaklar Mahallesi Akçam Sokak 8 4.

Melis Eczanesi Beşiktaş Gayrettepe

Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak 2/a

Merkez Eczanesi Beykoz Kavacık

Kavacık Mahallesi Hülagü Caddesi 1

Buhara Eczanesi Beykoz Paşabahçe

İncirköy Mahallesi Fabrika Yanı Sokak 38

Limon Eczanesi Beylikdüzü Yakuplu

Marmara Mahallesi 5. Sokak 6/3

Özdal Eczanesi Beylikdüzü Gürpınar

Gürpınar Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Abaylar İşhanı 16/a

Özlem Eczanesi Beylikdüzü

Cumhuriyet Mahallesi Onur Sokak 10

Cihan Eczanesi Beyoğlu Fetihtepe

Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak 226-c

Kasımpaşa Eczanesi Beyoğlu Kasımpaşa

Yahya Kahya Mahallesi Kasımpaşa Bostanı Sokak 18a

Levent Bayyurt Eczanesi Beyoğlu

Müeyyedzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi

Dilem Eczanesi Büyükçekmece Tepecik

Ulus Mahallesi Atatürk Caddesi 24/a

Yağmur Eczanesi Büyükçekmece

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı

Rose Marine Eczanesi Büyükçekmece Sinanoba

Sinanoba Mahallesi İbrahimzade Cad 42/14

Yücel Eczanesi Çatalca

Kaleiçi Mahallesi Tevfik Erdönmez Caddesi Kızılay İş Hanı

Mehtap Bayındırlı Eczanesi Çekmeköy Alemdağ

Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi 101/2d

Çekmeköy Yaşam Eczanesi Çekmeköy

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi

Papatya Eczanesi Esenler

Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi

Ceylan Eczanesi Esenler Üçyüzlü

Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi 16/a

Yeni Hayat Eczanesi Esenyurt Kıraç

Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak 37a

Menek Eczanesi Esenyurt Bağlarçeşme

Bağlarçeşme Mahallesi 1131. Sokak 5

Sembol Eczanesi Esenyurt

Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi

Pozitif Eczanesi Esenyurt

Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı

Deva Eczanesi Eyüp

İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi

Arzu Eczanesi Eyüp

Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi

Gül Eczanesi Eyüp

Göktürk Merkez Mahallesi Belediye Caddesi

Stad Eczanesi Fatih Balat

Dervişali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi 148/a

Cağaloğlu Eczanesi Fatih Eminönü

Hocapaşa Mahallesi Ankara Caddesi 13/c

Aksaray Terminal Eczanesi Fatih Aksaray

Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi 30/a

Umur Eczanesi Fatih

Topkapı Mahallesi Gureba Hastanesi Caddesi

Mimar Sinan Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082. Sokak 3/a

Gürcan Eczanesi Gaziosmanpaşa

Merkez Mahallesi Çukurçeşme Caddesi

Aydoğdu Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy

Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 255. Sokak, 13/b

Karayolları Eczanesi Gaziosmanpaşa

Karayolları Mahallesi 621. Sokak

Deniz Eczanesi Güngören

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Zeki Sokak

Yeni İrem Eczanesi Güngören

Güngören Merkez Mahallesi Ünlü Sokak 19/a

Erengül Eczanesi Kadıköy Osmanağa

Osmanağa Mahallesi Hasırcıbaşı Caddesi 3a

Çiğdem Eczanesi Kadıköy Bostancı

Bostancı Mahallesi Kitapçı Mehmet Süleyman Sokak 41-b

Şebnem Eczanesi Kadıköy

Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi

Tülin Eczanesi Kadıköy Erenköy

Erenköy Mahallesi Ethemefendi Caddesi 59 B-c

Nihan Eczanesi Kadıköy Merdivenköy

Merdivenköy Mahallesi Dr. Erkin Caddesi 10-a / 10-b

Nedim Erdinç Eczanesi Kadıköy Moda Burnu

Caferağa Mahallesi Lütfübey Sokak 4/b Moda

Sahra Eczanesi Kadıköy Sahrayıcedit

Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak 46

Tuğba Karaca Eczanesi Kadıköy Merdivenköy

Merdivenköy Mahallesi Şairarşi Caddesi 11/a

Parlak Eczanesi Kağıthane Gültepe

Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi 132/a

Ufuk Eczanesi Kağıthane

Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi

Gündem Eczanesi Kağıthane

Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi

Pelin Eczanesi Kartal Yakacık

Çarşı Mahallesi Gökdemir Sokak 9/b

Gümüşpınar Eczanesi Kartal Soğanlık

Gümüşpınar Mahallesi Defneli Caddesi 10/1

Yazıcı 1988 Eczanesi Kartal Atalar

Atalar Mahallesi Köroğlu Caddesi 34/a

Hale Eczanesi Kartal Esentepe

Esentepe Mahallesi Bulut Sokak 11a

Gül Eczanesi Küçükçekmece

Kanarya Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi

Halkalı Etap Eczanesi Küçükçekmece Atakent

Atakent Mahallesi Kuşlar Tepesi Caddesi 2

Akalın Eczanesi Küçükçekmece Halkalı

İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi 79/a

Mine Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy

Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak 22/a

Hayat Eczanesi Küçükçekmece Cennet

Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi

Marmara Eczanesi Maltepe Başıbüyük

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi 16a

Meray Eczanesi Maltepe Küçükyalı

Altıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi 80/17

Nilüfer Eczanesi Maltepe Cevizli

Cevizli Mahallesi Yavuz Sokak 12/1-c

Zeynep Eczanesi Pendik

Güzelyalı Mahallesi Anadolu Caddesi

Oba Eczanesi Pendik Dolayoba

Orta Mahallesi Kubbe Sokak 4/b

Çamçeşme Eczanesi Pendik Çamçeşme

Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi 57/a

Seyitoğlu Eczanesi Pendik

Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi

Seçkin Eczanesi Pendik Yenişehir

Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi 16

Yunus Eczanesi Sancaktepe Yenidoğan

Yunus Emre Mahallesi Veyselkaranı Caddesi 28/b

Emek Eczanesi Sancaktepe

Emek Mahallesi Fatih Caddesi

Zencefil Eczanesi Sancaktepe

Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi

Burç Eczanesi Sarıyer Ayazağa

Ayazağa Mahallesi 101. Sokak 8/b

Uysal Eczanesi Sarıyer

Maden Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi

Emel Eczanesi Sarıyer Tarabya

Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi 49

İlkay Eczanesi Sarıyer Merkezköyler

Demirci Köyü Demirciköy Caddesi 73/a

Maslak Eczanesi Sarıyer Maslak

Maslak Mahallesi Ahi Evran (g-45) Caddesi 4/11

Yeşilçay Eczanesi Şile Ağva

Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/c

Güneş Gören Eczanesi Şile

Hacıkasım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi

Sönmez Eczanesi Silivri Selimpaşa

Selimpaşa Merkez Mahallesi 202. Caddesi 25/a


Millet Eczanesi Silivri

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi 8/a

Ayşegül Eczanesi Şişli Mecidiyeköy

Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi 64/d

Rumeli 70 Eczanesi Şişli Meşrutiyet

Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi 68-70b

Elif Nazlı Eczanesi Şişli Okmeydanı

Kaptanpaşa Mahallesi Darulaceze Caddesi 31c

Fulya Yaşam Eczanesi Şişli

19 Mayıs Mahallesi Mehmetçik Caddesi

Aykın Eczanesi Sultanbeyli

Adil Mahallesi Pelit Sokak

Eylül Eczanesi Sultanbeyli Mehmetakif

Abdurrahmangazi Mahallesi Begonya Sokak 8a/1

Ender Eczanesi Sultangazi

Cebeci Mahallesi Canakkale Sehıtlerı Caddesi

İlayda Eczanesi Sultangazi

Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi

Yeni Ceren Eczanesi Tuzla

Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi

Şeyma Eczanesi Tuzla Şifa

Şifa Mahallesi Başar Sokak 34a

Ömür Eczanesi Ümraniye Kazımkarabekir

Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 18/a-3

Okyanus Eczanesi Ümraniye Çakmak

Çakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi 23/a

Barış Eczanesi Ümraniye

Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi

Çengelköy Eczanesi Üsküdar Çengelköy

Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi 46

Altunizade Eczanesi Üsküdar Altunizade

Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi 52/1c

Evren Eczanesi Üsküdar Mimarsinan

Mimar Sinan Mahallesi Tembel Hacı Mehmet Sokak 2a

Bulgurlu Metro Eczanesi Üsküdar Bulgurlu

Bulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak 4b

Zeytinburnu Adliye Eczanesi Zeytinburnu

Gökalp Mahallesi 39. Sokak

Defne Eczanesi Zeytinburnu Çırpıcı

Yeşiltepe Mahallesi 56. Sokak 72b

15 Temmuz'da eczaneler açık mı? ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.

15 Temmuz'da Eczaneler Açık Mı?15 Temmuz'da Nöbetçi Eczaneler Açık Mı?15 Temmuz Nöbetçi Eczaneler ListesiIstanbul Nöbetçi Eczaneler


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