15 Temmuz’da Eczaneler Açık mı? 15 Temmuz 2021 Eczane Çalışma Saatleri 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi

Resmi tatil ilan edilen günlerde kamu, kurum ve kuruluşları çalışmıyor. 15 Temmuz'un 5. Yıldönümüne girerken vatandaşlardan resmi tatil hakkında çeşitli sorular gündeme geldi. 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmayacağını merak eden kişiler 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz eczane çalışma saatleri…
15 Temmuz'da Eczaneler Açık mı?
15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında hayatını kaybeden kişileri anmak için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü ilan edilmiştir. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesinin ardından kamu, kurum ve kuruluşları her yıl 15 Temmuz'da faaliyet gerçekleştirmemektedir. 15 Temmuz tarihinde kamu kurumlarının tatil yapması üzerine halk 15 Temmuz'da eczaneler açık mı? sorusunu gündeme getiriyor. Peki, 15 Temmuz'da eczaneler açık mı?
15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz günü eczaneler hizmet vermemektedir.
15 Temmuz'da Nöbetçi Eczaneler Açık mı?
15 Temmuz'da resmi tatil olması sebebiyle eczaneler hizmet vermeyecek. Ancak ev, okul ve işyeriniz çevresinde yer alan nöbetçi eczaneler faaliyetlerine devam edecek. Bu durum doğrultusunda 15 Temmuz eczane çalışma saatleri nasıl olacak? İşte 15 Temmuz eczane çalışma saatleri;
15 Temmuz Eczane Çalışma Saatleri
Resmi tatil ilan edilmiş olan tarihlerde , kamu kurum ve kuruluşları geçici süreliğine faaliyetlerine ara vermektedir. 15 Temmuz'un resmi tatil olması sebebiyle 15 Temmuz eczane çalışma saatleri değişiklik gösterecektir. Nöbetçi eczane haberinin duyulması ise 15 Temmuz nöbetçi eczaneler listesi konusunu gündeme getirmiştir. İşte 15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler listesi
15 Temmuz 2021 İstanbul Nöbetçi Eczaneler Listesi
Bülent Eczanesi Adalar Burgazada
Burgazadası Mahallesi Yalı Caddesi 17
Hayat Eczanesi Adalar Heybeliada
Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 43
Kınalı Eczanesi Adalar Kınalıada
Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi 38
Yeni Eczanesi Adalar Büyükada
Nizam Mahallesi Çınar Caddesi 7b
Hadımköy Eczanesi Arnavutköy Hadımköy
Hastane Mahallesi Ayasofya Caddesi 9/a
Yaylalı Eczanesi Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mahallesi 259. Sokak
Taşoluk Filiz Eczanesi Arnavutköy Taşoluk
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mahmure Sokak 1b
Maya Eczanesi Ataşehir Yenisahra
Barbaros Mahallesi, Ardıç Sokak, Varyap Meridian Blokları D Blok
Eren Eczanesi Ataşehir Kayışdağı
Kayışdağı Mahallesi Akyazı Caddesi 40/c
Deniz Eczanesi Ataşehir İçerenköy
İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftligi Yolu Caddesi 42/a
Yurdakul Eczanesi Avcılar
Avcılar Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi
Yeni Gündoğdu Eczanesi Avcılar Parseller
Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi 24/a
Dilaram Eczanesi Avcılar
Tahtakale Mahallesi Fırat 1 Caddesi
As Eczanesi Bağcılar Barbaros
Barbaros Mahallesi 210. Sokak 46
Erguvan Eczanesi Bağcılar Güneşli
Güneşli Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 68/a
Seyran Eczanesi Bağcılar Kemalpaşa
Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi 85/b
Tuğba Eczanesi Bağcılar
Bağcılar Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi
Reyhan Eczanesi Bahçelievler Şirinevler
Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi 85-5
Yüksel Eczanesi Bahçelievler Cumhuriyet
Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi 43a
Yeni Şifa Eczanesi Bahçelievler Yenibosna
Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi 150
Çelebi Eczanesi Bahçelievler Siyavuşpaşa
Siyavuşpaşa Mahallesi Barbaros Caddesi 2a
Nur Eczanesi Bakırköy Yeşilköy
Yeşilköy Mahallesi Ümran Sokak 17
Yunt Eczanesi Bakırköy Kartaltepe
Kartaltepe Mahallesi Filiz Sokak 5/1
Florya Eczanesi Bakırköy Florya
Şenlikköy Mahallesi Eceler Sokak 15
Bakırköy Sevgi Eczanesi Bakırköy
Cevizlik Mahallesi Kırmızı Şebboy Sokak
Yılmaz Eczanesi Başakşehir Altınşehir
Şahintepe Mahallesi Kartal Sokak 5/a
Olimpa Eczanesi Başakşehir
Başakşehir Mahallesi Şair Sokak
Park Mavera-3 Eczanesi Başakşehir Kayaşehir
Kayabaşı Mahallesi Veysel Karani Caddesi 7at
Elif İpek Eczanesi Bayrampaşa Vatan Mahallesi
Vatan Mahallesi Çarşı Caddesi 64/b Vatan
Sevinç Eczanesi Beşiktaş Ortaköy
Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi 161-a
Arzu Kutur Eczanesi Beşiktaş 4. Levent
Konaklar Mahallesi Akçam Sokak 8 4.
Melis Eczanesi Beşiktaş Gayrettepe
Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak 2/a
Merkez Eczanesi Beykoz Kavacık
Kavacık Mahallesi Hülagü Caddesi 1
Buhara Eczanesi Beykoz Paşabahçe
İncirköy Mahallesi Fabrika Yanı Sokak 38
Limon Eczanesi Beylikdüzü Yakuplu
Marmara Mahallesi 5. Sokak 6/3
Özdal Eczanesi Beylikdüzü Gürpınar
Gürpınar Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Abaylar İşhanı 16/a
Özlem Eczanesi Beylikdüzü
Cumhuriyet Mahallesi Onur Sokak 10
Cihan Eczanesi Beyoğlu Fetihtepe
Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak 226-c
Kasımpaşa Eczanesi Beyoğlu Kasımpaşa
Yahya Kahya Mahallesi Kasımpaşa Bostanı Sokak 18a
Levent Bayyurt Eczanesi Beyoğlu
Müeyyedzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi
Dilem Eczanesi Büyükçekmece Tepecik
Ulus Mahallesi Atatürk Caddesi 24/a
Yağmur Eczanesi Büyükçekmece
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı
Rose Marine Eczanesi Büyükçekmece Sinanoba
Sinanoba Mahallesi İbrahimzade Cad 42/14
Yücel Eczanesi Çatalca
Kaleiçi Mahallesi Tevfik Erdönmez Caddesi Kızılay İş Hanı
Mehtap Bayındırlı Eczanesi Çekmeköy Alemdağ
Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi 101/2d
Çekmeköy Yaşam Eczanesi Çekmeköy
Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
Papatya Eczanesi Esenler
Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi
Ceylan Eczanesi Esenler Üçyüzlü
Fatih Mahallesi Aksaray Caddesi 16/a
Yeni Hayat Eczanesi Esenyurt Kıraç
Hürriyet Mahallesi Albatros Sokak 37a
Menek Eczanesi Esenyurt Bağlarçeşme
Bağlarçeşme Mahallesi 1131. Sokak 5
Sembol Eczanesi Esenyurt
Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi
Pozitif Eczanesi Esenyurt
Cumhuriyet Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı
Deva Eczanesi Eyüp
İslambey Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi
Arzu Eczanesi Eyüp
Sakarya Mahallesi Türbe Caddesi
Gül Eczanesi Eyüp
Göktürk Merkez Mahallesi Belediye Caddesi
Stad Eczanesi Fatih Balat
Dervişali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi 148/a
Cağaloğlu Eczanesi Fatih Eminönü
Hocapaşa Mahallesi Ankara Caddesi 13/c
Aksaray Terminal Eczanesi Fatih Aksaray
Aksaray Mahallesi Küçük Langa Caddesi 30/a
Umur Eczanesi Fatih
Topkapı Mahallesi Gureba Hastanesi Caddesi
Mimar Sinan Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy
Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1082. Sokak 3/a
Gürcan Eczanesi Gaziosmanpaşa
Merkez Mahallesi Çukurçeşme Caddesi
Aydoğdu Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy
Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 255. Sokak, 13/b
Karayolları Eczanesi Gaziosmanpaşa
Karayolları Mahallesi 621. Sokak
Deniz Eczanesi Güngören
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Zeki Sokak
Yeni İrem Eczanesi Güngören
Güngören Merkez Mahallesi Ünlü Sokak 19/a
Erengül Eczanesi Kadıköy Osmanağa
Osmanağa Mahallesi Hasırcıbaşı Caddesi 3a
Çiğdem Eczanesi Kadıköy Bostancı
Bostancı Mahallesi Kitapçı Mehmet Süleyman Sokak 41-b
Şebnem Eczanesi Kadıköy
Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
Tülin Eczanesi Kadıköy Erenköy
Erenköy Mahallesi Ethemefendi Caddesi 59 B-c
Nihan Eczanesi Kadıköy Merdivenköy
Merdivenköy Mahallesi Dr. Erkin Caddesi 10-a / 10-b
Nedim Erdinç Eczanesi Kadıköy Moda Burnu
Caferağa Mahallesi Lütfübey Sokak 4/b Moda
Sahra Eczanesi Kadıköy Sahrayıcedit
Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak 46
Tuğba Karaca Eczanesi Kadıköy Merdivenköy
Merdivenköy Mahallesi Şairarşi Caddesi 11/a
Parlak Eczanesi Kağıthane Gültepe
Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi 132/a
Ufuk Eczanesi Kağıthane
Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi
Gündem Eczanesi Kağıthane
Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi
Pelin Eczanesi Kartal Yakacık
Çarşı Mahallesi Gökdemir Sokak 9/b
Gümüşpınar Eczanesi Kartal Soğanlık
Gümüşpınar Mahallesi Defneli Caddesi 10/1
Yazıcı 1988 Eczanesi Kartal Atalar
Atalar Mahallesi Köroğlu Caddesi 34/a
Hale Eczanesi Kartal Esentepe
Esentepe Mahallesi Bulut Sokak 11a
Gül Eczanesi Küçükçekmece
Kanarya Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi
Halkalı Etap Eczanesi Küçükçekmece Atakent
Atakent Mahallesi Kuşlar Tepesi Caddesi 2
Akalın Eczanesi Küçükçekmece Halkalı
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi 79/a
Mine Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy
Tevfik Bey Mahallesi Mektep Sokak 22/a
Hayat Eczanesi Küçükçekmece Cennet
Cennet Mahallesi Alparslan Caddesi
Marmara Eczanesi Maltepe Başıbüyük
Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi 16a
Meray Eczanesi Maltepe Küçükyalı
Altıntepe Mahallesi Bağdat Caddesi 80/17
Nilüfer Eczanesi Maltepe Cevizli
Cevizli Mahallesi Yavuz Sokak 12/1-c
Zeynep Eczanesi Pendik
Güzelyalı Mahallesi Anadolu Caddesi
Oba Eczanesi Pendik Dolayoba
Orta Mahallesi Kubbe Sokak 4/b
Çamçeşme Eczanesi Pendik Çamçeşme
Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi 57/a
Seyitoğlu Eczanesi Pendik
Batı Mahallesi Dr. Orhan Maltepe Caddesi
Seçkin Eczanesi Pendik Yenişehir
Harmandere Mahallesi Emir Sultan Caddesi 16
Yunus Eczanesi Sancaktepe Yenidoğan
Yunus Emre Mahallesi Veyselkaranı Caddesi 28/b
Emek Eczanesi Sancaktepe
Emek Mahallesi Fatih Caddesi
Zencefil Eczanesi Sancaktepe
Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi
Burç Eczanesi Sarıyer Ayazağa
Ayazağa Mahallesi 101. Sokak 8/b
Uysal Eczanesi Sarıyer
Maden Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi
Emel Eczanesi Sarıyer Tarabya
Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi 49
İlkay Eczanesi Sarıyer Merkezköyler
Demirci Köyü Demirciköy Caddesi 73/a
Maslak Eczanesi Sarıyer Maslak
Maslak Mahallesi Ahi Evran (g-45) Caddesi 4/11
Yeşilçay Eczanesi Şile Ağva
Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/c
Güneş Gören Eczanesi Şile
Hacıkasım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
Sönmez Eczanesi Silivri Selimpaşa
Selimpaşa Merkez Mahallesi 202. Caddesi 25/a
Millet Eczanesi Silivri
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi 8/a
Ayşegül Eczanesi Şişli Mecidiyeköy
Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi 64/d
Rumeli 70 Eczanesi Şişli Meşrutiyet
Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi 68-70b
Elif Nazlı Eczanesi Şişli Okmeydanı
Kaptanpaşa Mahallesi Darulaceze Caddesi 31c
Fulya Yaşam Eczanesi Şişli
19 Mayıs Mahallesi Mehmetçik Caddesi
Aykın Eczanesi Sultanbeyli
Adil Mahallesi Pelit Sokak
Eylül Eczanesi Sultanbeyli Mehmetakif
Abdurrahmangazi Mahallesi Begonya Sokak 8a/1
Ender Eczanesi Sultangazi
Cebeci Mahallesi Canakkale Sehıtlerı Caddesi
İlayda Eczanesi Sultangazi
Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi
Yeni Ceren Eczanesi Tuzla
Yayla Mahallesi Şinasi Dural Caddesi
Şeyma Eczanesi Tuzla Şifa
Şifa Mahallesi Başar Sokak 34a
Ömür Eczanesi Ümraniye Kazımkarabekir
Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 18/a-3
Okyanus Eczanesi Ümraniye Çakmak
Çakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi 23/a
Barış Eczanesi Ümraniye
Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi
Çengelköy Eczanesi Üsküdar Çengelköy
Çengelköy Mahallesi Çengelköy Caddesi 46
Altunizade Eczanesi Üsküdar Altunizade
Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi 52/1c
Evren Eczanesi Üsküdar Mimarsinan
Mimar Sinan Mahallesi Tembel Hacı Mehmet Sokak 2a
Bulgurlu Metro Eczanesi Üsküdar Bulgurlu
Bulgurlu Mahallesi Uzundere Sokak 4b
Zeytinburnu Adliye Eczanesi Zeytinburnu
Gökalp Mahallesi 39. Sokak
Defne Eczanesi Zeytinburnu Çırpıcı
Yeşiltepe Mahallesi 56. Sokak 72b
15 Temmuz'da eczaneler açık mı?
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