14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı Nasıl?

Türkiye'nin kanallarında yeni bir hafta heyecanla devam ediyor. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı 14 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi diziler var? 14 Temmuz Çarşamba yayın akışı…





14 Temmuz 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı



14 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı



14 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı



14 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı



14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı



14 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı



14 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı



• 08.00 Kahvaltı Haberleri• 10.00 Kardeşlerim• 13.0 ATV Gün Ortası• 14.00 Maraşlı• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova• 19.00 ATV Ana Haber• 20.00 Şans Kapıyı Çalınca• 06.00 Geniş Aile• 07.00 Medcezir• 09.15 Yüksek Sosyete• 10.45 Kaçak Gelinler• 13.15 Aramızda Kalsın• 16.20 Güzel Köylü• 18.30 Star Haber• 20.00 Küçük Esnaf• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda• 07.00 Kalp Atışı• 10.00 Yeni Gelin• 13.00 Bir Şansım Olsa• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk• 18.45 Show Ana Haber• 20.00 Cam Tavanlar• 08.00 Çalar Saat• 11.00 Şef Akademi Doğada• 12.30 Hayat Bayram Olsa• 14.00 Mucize Doktor• 16.30 Şevkat Yerimdar• 19.00 FOX Ana Haber• 20.00 Oluversin Gari• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi• 07.20 Vuslat• 11.00 Tozkoparan• 12.35 Gönül Dağı• 15.45 Masumlar Apartmanı• 19.00 Ana Haber• 20.00 Yabancı Sinema ‘Kong: Kafatası Adası'• 06.30 Kanal 7'de Sabah• 08.00 Tv Filmi Zeliş ile İrem• 09.45 Yemin• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'• 14.30 Mutfağım Şahane• 15.30 Masum• 18.00 Kanal 7 Haber Saati• 19.00 Baş Tacım• 21.30 Diriliş Ertuğrul• 06.30 Oynat Bakalım• 07.15 8'de Sağlık• 08.30 Oynat Bakalım• 09.30 MasterChef Türkiye• 13.00 Paylaş Benimle• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm• 17.15 MasterChef Türkiye• 20.00 MasterChef Türkiye- Yeni Bölümİşte Türkiye'nin en sevilen kanallarının