Türk bayrağına saldıran kadın hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı...

Adana dün skandal görüntülere sahne oldu. Merve D. isimli bir kadın önünden geçtiği bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağını görünce olduğu yerden çekip şöpe attı. Bu skandal anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan kadın "keyfimden yaptım" diyerek kendisini savundu.



TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı’nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.Merve D., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, "Çok mutluydum, keyfimden yaptım. Şerefinize. Çok keyifliydi, size anlatamam. Beni araştırırsanız, destan yazarsınız” şeklinde pişkin ifadeler kullandı.