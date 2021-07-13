Türk bayrağına saldıran kadın hakkında flaş gelişme! Yaptığı yanına kalmadı...

Geçtiğimiz günlerde Adana'da skandal görüntüler ortaya çıkmıştı. Bir iş yerinin önünde duran bayrağı çöpe adam kadının açıklaması pes dedirtti. Merve D. isimli kadın kendisini "keyfimden yaptım" diyerek savundu. Merve D.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Adana dün skandal görüntülere sahne oldu. Merve D. isimli bir kadın önünden geçtiği bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağını görünce olduğu yerden çekip şöpe attı. Bu skandal anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan kadın "keyfimden yaptım" diyerek kendisini savundu.