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Trabzonspor'a Transfer Müjdesi! Trabzonspor Forvet Transferi Gianluca Lapadula kimdir?

Trabzonspor'a Transfer Müjdesi! Trabzonspor Forvet Transferi Gianluca Lapadula kimdir?

Forvet arayışına devam eden Trabzonspor’un yeni transfer haberinin gelmesi üzerine yer yerinden oyandı! Merakla beklenen Trabzonspor transferi açıklandı! İddialara göre Trabzonspor’un forvetine Gianluca Lapadula gelecek! Peki, iddiaların odak noktası olan Gianluca Lapadula kimdir? Gianluca Lapadula kaç yaşında?

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 09:37
Trabzonspor'a Transfer Müjdesi! Trabzonspor Forvet Transferi Gianluca Lapadula kimdir?

Trabzonspor'un transfer haberlerinin gelmesi üzerine Gianluca Lapadula sosyal medyanın ilgi odağı oldu! Trabzonspor'un forvete düşündüğü Sörloth'un transferinin gerçekleşmemesi üzerine Trabzonspor'un forvet arayışı başladı. Peki, Trabzonspor'un yeni transferi Gianluca Lapadula kimdir? Gianluca Lapadula'nın oynadığı takımlar

Gianluca Lapadula Kimdir?


Trabzonspor'a transfer olacağı haberinin yayılmasının ardından sosyal medyada Gianluca Lapadula araştırılmaya başladı. Pek çok kişinin merak ettiği Gianluca Lapadula Vargas, 7 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. İtalya'nın Torino kentinde dünyaya gelmiş olan Gianluca Lapadulas birbirinden farklı pek çok takımda yer alarak başarılı bir futbol kariyeri oluşturmuştur. Peki, Gianluca Lapadula kaç yaşında?



Gianluca Lapadula Kaç Yaşında?


İtalya'nın Torino kentinde 7 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelen Gianluca Lapadula Vargas, 31 yaşındadır. Futbol hayatında dünyaca ünlü Juventus'un alt yapısında başlayan Gianluca Lapadula Vargas birbirinden başarılı pek çok takımda yer almıştır. Trabzonspor'a transfer haberinin gelmesi üzerine Gianluca Lapadula nereli? sorularının odak noktası olan Gianluca Lapadula pek çok kişinin merak konusu olmuştur.

Gianluca Lapadula Nereli?


7 Şubat 1990 yılında İtyalya'nın Torino kentinde dünyaya gelen Gianluca Lapadula İtalyalıdır.

Gianluca Lapadula Hangi Takımlarda Oynamıştır?


Trabzonspor'un yeni forveti Gianluca Lapadula'nın oynadığı takımlar;

• Genoa

• Lecce

• Milan

• Percara

• Parma

• Teramo

• ND Gorica

• Cesena

• Frosinone

• Ravenna

• Atletica Roma

• Parma U19

• Ivrea

• Pro Vercelli

• Treviso U19

Gianluca Lapadula'nın oynadığı takımlar arasında yer almaktadır.



Gianluca Lapadula kimdir? ve daha fazlası Gianluca Lapadula'nın transfer geçmişinde yer alan bilgiler doğrultusunda oluşturulmuştur.

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