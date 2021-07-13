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Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı! İşte istenen ceza...

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı! İşte istenen ceza...

Kurduğu Çiftlik Bank saadet zinciri ile binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı. Aydın için 75 bin yıl hapis cezası istendi.

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 11:32
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı! İşte istenen ceza...

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Çiftlik Bank organizasyonuyla on binlerce insanı dolandırmış daha sonra da ortalıktan kaybolmuştu. 3 sene sonra teslim Mehmet Aydın bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce celse arasında açılan oturumda Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Tutuklu sanık Aydın'ın ifadesi devam ediyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2'si firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede, 3 bin 762 kişi de 'müşteki' olarak yer alıyor.
Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 3 bin 672 kez 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' yine 3 bin 672 kez Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

23 sanığın 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.

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