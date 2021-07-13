Selena’nın Selin’i Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Cansu Demirci'nin Son Hali Görenleri Şaşırttı! Cansu Demirci Kimdir? Kaç Yaşında?

Selena dizisinin genç oyuncusu Cansu Demirci, sosyal medyada aktif bulunmaması sebebiyle oldukça merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bir dönem ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizide başrolde yer alan Cansu Demirci, Selin rolüyle hafızalara kazınmıştı. Yeniden ekranlara döneceği merak edilen Selena Cansu Demirci kimdir? Cansu Demirci kaç yaşında? İşte Cansu Demirci'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları…





Cansu Demirci Kimdir?

Cansu Demirci Kaç Yaşında?

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci Hangi Dizilerde Oynamıştır?



ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Selena dizisi ile ekranlara gelen Cansu Demirci, 1992 yılında Nisan ayında dünyaya gelmiştir. İlk kez Selena dizisi ile seyircinin büyük beğenisini toplayan ünlü oyuncu dizinin final olmasının ardından yurt dışına çıkarak uzun süre ekranlardan uzak kalmıştır. Ekranlara ne zaman döneceği merak edilen Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin gizemli hayatı hakkında pek çok şey merak ediliyor.sorusunu soran hayranları için ortaya koyulan pek çok bilgi mevcut. İşte? sorusunun cevabı!Selena dizisinin başarılı oyuncusu Cansu Demirci Nisan 1992 doğumludur. İstanbul'da doğan Cansu Demirci, eğitiminin bir kısmını İstanbul'da geçirmesinin ardından dizinin final yapmasıyla birlikte eğitim hayatına yurt dışında devam etmiştir. Peki,Başarılı pyuncu Cansu Demirci, Nisan 1992 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul'Da doğan ve büyüyen Cansu Demirci 29 yaşındadır.İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Sırlar Dünyası dizisi ile gerçekleştiren Cansu Demirci, ardından 2003 yılında Sihirli Lamba dizilerinde rol almıştır. Selena dizisi ile 2003 yılında dikkatleri üzerine çeken Selena'nın Selin'i Cansu Demirci, 2009 yılında Adanalı ve ardından 2021 yılında Bir Zamanlar Anadolu dizilerinde yer almıştır. 2014 yılında Gurbette Aşk dizisi ile ekranlara gelmiştir. İşte* Sırlar Dünyası* Sihirli Lamba* Selena* Adanalı* Bir Zamanlar Anadolu* Gurbette Aşkİşte! Hayranlarının merakla beklediği Cansu Demirci'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafları!