USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,24 - 10,25
Ana Sayfa.
Dizi
Kalp Yarası 3. Bölüm İzle Kalp Yarası 3. Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 4. Bölüm Fragmanı

Kalp Yarası 3. Bölüm İzle Kalp Yarası 3. Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 4. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının yaz dizisi Kalp Yarası her geçen gün daha fazla kişi tarafından konuşuluyor! Bu akşam ATV ekranlarında yeni bölümüyle yer alacak olan Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak sorusu seyirci tarafından sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı. Yaz dizileri arasında yüksek reytingleri ile ismini duyuran Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası son bölümde neler oldu?

Dizi / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:57
Kalp Yarası 3. Bölüm İzle Kalp Yarası 3. Bölümde Neler Oldu? Kalp Yarası 4. Bölüm Fragmanı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası tanıtım fragmanının yayınlanmasından sonra seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Kısa sürede oldukça geniş bir seyirci kitlesine sahip olan Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman? Kalp Yarası yeni bölümde neler olacak?

Kalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak?


Hande, Yaman'ı vurmak isterken kaza sonucunda Ayşe'yi vurdu. Seyirciyi heyecanlandıran görüntünün ardından herkesin hayatı tepetaklak oldu. Büyük yüzleşmelere sebep olan Ayşe'nin vurulması üzerine Hande hapse giderecek mi? Sorusu sorulmaya başladı. Kalp Yarası 3. Bölüm yaklaşırken Hande ve Ferit'in evlenmesine oldukça sevinen Yaman, Ferit'in ortadan kalkmasıyla birlikte Hande'yi elde edebileceğini düşünmeye başladı.

Eski nişanlısı Ferit'in başka birisi ile evlenmesini saplantı hâline getiren Hande'nin Kalp Yarası 3. Bölümde neler yapacağı merak ediliyor. Hırsına yenik düşecek olan Hande, yeni bölümde Ayşe'nin daha fazla acı çekmesine sebep olurken Ferit ise Ayşe'yi yalnız bırakmayacak. Peki, Kalp Yarası hangi kanalda?



Kalp Yarası Hangi Kanalda?


Kalp Yarası dizisi yeni bölümü her pazartesi KANAL D ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.

Kalp Yarası Son Bölümde Neler Oldu?


Ferit Sancakzade, Antakya'nın oldukça varlıklı ailelerinden birinin veliahdıdır. Ayşe ise kendi ayakları üzerinde duran, ailesi olmayan ve İstanbul'da tek başına yaşayan hayat dolu genç bir kızdır. Ailesinin tercih kızla evlenmek üzere olan Ferit ve Ayşe'nin karşılaşması üzerine tüm planlar değişir. Ferit, Ayşe ile karşılaşır ve ikili arasında aşk oyunu başlar. Ferit'in ailesini geri planda bırakmak için girdiği yolda Ayşe'ye aşık olması Ferit'i değiştirir. Peki, Kalp Yarası dizisi konusu nedir?

Kalp Yarası Konusu Nedir?


Kalp Yarası dizisi Hatay'ın köklü aileleri arasında yaşanan bitmek bilmeyen çatışmalarının ortasında kalan çocuklarının hikayesini anlatmaktadır. Tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından farklı konusu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken dizide birbirinden farklı konular işlenmektedir. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor?

Kalp Yarası Nerede Çekiliyor?


Kalp Yarası dizisinin çekimleri Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirmektedir. Kalp Yarası'nın ilk bölümünden itibaren set alalarının seyircinin ilgisini çekmesi üzerine Kalp Yarası nerede çekiliyor? Sorusu gündeme geliyor. ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası Hatay'ın merkez ilçesinde bulunan Antakya'da çekiliyor.

Kalp Yarası Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


Başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran, Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı Kalp Yarası dizisi ilk bölümünden itibaren seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı! Reyting rekorları kıran dizinin her yeni bölümünden sonra Kalp Yarası oyuncuları ve isimleri sosyal medyanın gündeminde yerini alıyor. İşte ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası dizisi oyuncuları ve isimleri;

• Gökhan Alkan

• Yağmur Tanrısevsin

• Merve Çağıran

• Toprak Can Adıgüzel

• Şenay Gürler

• Rıza Akın,

• İnanç Konukçu,

• Yonca Şahinbaş,

• Mahir Günşiray,

• Zehra Yılmaz,

• Kemal Burak Alper,

• Naz Sayıner,

Kalp Yarası dizisinde aktif olarak rol almaktadır. Peki, Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman?



Kalp Yarası Yeni Bölüm Ne Zaman?


Kalp Yarası yayın hayatına başladığı günden itibaren her pazartesi yeni bölümleriyle ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor

Kalp Yarası Saat KaçtaKalp Yarası Hangi KanaldaKalp Yarası Yeni Bölümde Neler Olacak?Kalp Yarası Oyuncuları ve IsimleriKalp Yarası Konusu Nedir?


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı