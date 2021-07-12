USD (Alış - Satış) : 8,63 - 8,65 EURO (Alış - Satış) : 10,24 - 10,25
Ana Sayfa.
Güncel
Irak'ta facia! 45 kişi öldü!

Irak'ta facia! 45 kişi öldü!

Irak'ta Zikar vilayetinde koronavirüs hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde yangın çıktı. 45 kişinin öldüğü bildirildi.

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 23:19
Irak'ta facia! 45 kişi öldü!

Irak'ta koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede belirrlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 45 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.

45 KİŞİ ÖLDÜ

Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde koronavirüs hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü.

Hastanede çıkan yangını söndürme çalışmaları oksijen tüplerinin patlamasını önlerken hastane kaynakları ölenlerin sayısının 50’yi aşabileceğini belirtti.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​

Öte yandan durumu incelemek için Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye’ye gitti.

NİSAN AYINDA 82 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçen Nisan ayında çıkan benzer yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı