Irak'ta facia! 45 kişi öldü!

Irak'ta koronavirüs hastalarının kaldığı hastanede belirrlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangında 45 kişinin öldüğü belirlenirken, yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.



45 KİŞİ ÖLDÜ



Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde koronavirüs hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangında ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü.



Hastanede çıkan yangını söndürme çalışmaları oksijen tüplerinin patlamasını önlerken hastane kaynakları ölenlerin sayısının 50’yi aşabileceğini belirtti.



İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.​​​​​​​



Öte yandan durumu incelemek için Başbakan Mustafa el-Kazımi Nasıriye’ye gitti.



NİSAN AYINDA 82 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Irak’ın başkenti Bağdat’ta geçen Nisan ayında çıkan benzer yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.

