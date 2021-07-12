Evde Baklava Nasıl Yapılır? Kolay Bayram Baklavası Tarifi

Özel günlerin lezzetli tatlısı baklavayı evde yapmak artık çok kolay! Usta şeflerin evde nasıl baklava yapılır? sorusuna cevapları ile bu yılın kolay baklava tarifi oluşturuldu. Çok fazla hamur açmadan ve uzun saatler harcamadan kolaylıkla yapabileceğiniz ev baklavası ile misafirlerin gözdesi olacaksınız. İşte evde baklava nasıl yapılır? ev baklavası nasıl yapılır? kolay baklava tarifi…





Ev Baklavası Nasıl Yapılır? Evde Baklava Nasıl Yapılır?



Ev Baklavası Malzemeleri Nelerdir?



Evde Baklava Nasıl Yapılır?



Baklava Şerbeti Nasıl Yapılır?



Baklava Şerbeti Sıcak mı Soğuk mu Dökülür?



Kurban Bayramı yaklaşırken pek çok kişi evde baklava nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. Oldukça zahmetli görünen baklavalar doğru tarif bulunduğunda kolaylıkla yapılabilir. Uygun malzemelerin seçimi ve kolay baklava tarifi ile ev baklavası yapmak isteyen herkes bayram için baklavalarını hazırlayabilir. İşte evde baklava yapmak isteyenler için hazırlanmışKusursuz bir baklava yapabilmek için ev baklavası malzemelerini eksiksiz olarak hazırlamak son derece önemlidir. Evde baklava malzemelerinde eksik olması durumunda ölçü tutmazken aynı zamanda baklavanın lezzetinde de sorun olacaktır. Peki,• 3 yumurta• 1 su bardağı süt• 1 su bardağı sıvı yağ• 1 adet kabartma tozu• 6 su bardağı un• 1 yemek kaşığı sirkeİçi için;• Dövülmüş ceviz,Açmak için;• Mısır nişastası,Şerbeti için;• 4 su bardağı şeker,• 5 bardak su,• Birkaç damla limon suyu,Baklavanın üstü için;• 300 gram tereyağı• Yumurta, sıvı yağ, sirke, kabartma tozu, süt ve tuzu bir kaba alarak iyice karışana kadar yoğurun.• Karışımın içine aldığı kadar unu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Karışım ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur halinde olmalıdır.• Hamur kıvam alana kadar bekledikten sonra 30 eşit parçaya bölünmelidir.• Bölünen bezelerin her biri yemek tabağı büyüklüğünde açılarak aralarına nişasta serpilmeli ve 10'lu gruplar halinde üst üste dizilmelidir.• Üst üste dizilen yufkaların tamamı tepsi büyüklüğüne gelene kadar tekrar açılmalıdır. Nişasta serpilen hamur tekrar 10'lu gruplar halinde üst üste dizilmelidir.• Yufkaların birini tepsiye yayın ve üzerine ceviz içini serpiştirin.• Aynı işlem birkaç kat daha devam ettirilmelidir.• Son yufkaya kadar devam ettirilen işlemin ardından baklavayı dilimleyin.• Tereyağını bir tencere içerisine ekledikten sonra eritin ve dilimlediğiniz baklava hamuru üzerine gezdirin.• 180 derecede önceden ısıtılmış fırına sürdüğünüz baklavayı üzeri kızarıncaya kadar pişirin.Evde baklava nasıl yapılır araştırması gerçekleştirenler için evde baklava tarifinin ilk adımı bu şekilde gerçekleştirilmektedir.• Baklava şerbeti hazırlamak için ilk olarak 5 bardak su ve 4 bardak şekeri tencereye koyup iyice eriyene kadar karıştırın.• 15 dakika kaynatılan karışımın ardından kaynayan şerbete birkaç damla limon suyu damlatılmalıdır.• Limon eklenen şerbet birkaç dakika daha karıştırıldıktan sonra altı kapatılmalıdır.Bu aşamadan sonra baklava şerbeti nasıl yapılır kısmı bitmektedir. Son aşamada ise şerbeti baklavaya dökerek baklavayı dinlenmeye alınmalıdır.sorusunu soran kişilere profesyonel şeflerden cevap gelmiştir.uygulayacak kişiler şerbet sıcakken soğumuş baklavanın üzerine şerbeti dökmelidir. Baklava soğuduğunda ve şerbetini çektiğinde yenmeye hazır olacaktır.Kurban Bayramı gelmişkenaraştırması yapanların buile lezzetli baklavalar yapması mümkündür.