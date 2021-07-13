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Çay Lekesi Çıkar mı? Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Çay Lekesi Çıkar mı? Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Halıya dökülen çaylar kadın erkek fark etmeksizin pek çok kişinin şikayetçi olduğu noktalardan birisidir! Misafirler ya da ev sahipleri tarafından dökülen çayı halıdan çıkarmak oldukça zor. Ancak halı yıkama firmalarının tek çare olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Halı yıkamacılara halıyı göndermeden önce kolay bir şekilde lekeden kurtulabilirsiniz. Peki, halıdan çay lekesi nasıl çıkarılır? Çay lekesi nasıl çıkar?

KADIN / 13 Temmuz 2021 Salı 12:42
Çay Lekesi Çıkar mı? Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkarılır?

Zaman zaman halıların üzerine çay, kahve ve diğer meşrubatların döküldüğü görülmektedir. Bu küçük kazalar her ne kadar önemsiz dursa da halı üzerinde kalıcı lekelere sebep olabiliyor. Ancak herhangi bir işlem yapmadan halı yıkamacılara başvurmak her zaman uygun bir çözüm olmaz. Bu duruma göre halıdan çay lekesi nasıl çıkarılır? Çay lekesi çıkar mı?

Çay Lekesi Çıkar mı?


Giysiler, halı ya da koltuk fark etmeksizin pek çok kişi çay lekesinden şikayetçi olmaktadır. Çayın halıya, kıyafetlere dökülmesi üzerine çay lekesi çıkar mı? sorusu gündeme geliyor. Pek çok kişinin merak ettiği bu sorunun cevabı evet çay lekesi çıkar şeklindedir. Doğru yöntemler kullanıldığında ve zamanında müdahale gerçekleştirildiğinde halıya dökülen çay lekesi ya da kıyafetlerdeki çay lekesi kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Peki, halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Çay lekesi çıkar mı?

Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar? Halıdan Çay Lekesi Çıkarma Yöntemleri


Çay ve diğer meşrubatların en çok döküldüğü yer şüphesiz ki halıdır. Halının açık renkli olması lekenin ciddiyetini arttırırken koyu renkli olması ise pek çok zaman kurtarıcıdır. Halıya çak döküldüğünde ilk aşamada herkesin aklında halıdan çay lekesi çıkar mı? ve halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Sorusu gelmektedir. Ancak ilk aşamada halıcıyı beklemek halıdan çay lekesinin çıkma şansını azaltmaktadır. Bu sebeple halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Sorusunu soran kişilerin ilk olarak evde ilk müdahaleyi yapması gerekmektedir. Bu duruma göre halıdan çay lekesi nasıl çıkar?



1- Sirkeli Su


Halıdan çay lekesi çıkarmak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi sirkeli sudur. Halıdan çay lekesi nasıl çıkar? Sorusunu soran kişiler evde beyaz sirke ve sirkeyi karıştırarak karışım hazırladıktan sonra çay dökülen bölgeyi bu karışım ile silmelidir. Lekenin kısa süre içerisinde çıkarılmasını sağlayacak olan sirkeli su karışımı halıdan çay lekesi çıkarma yöntemleri arasında en çok tercih edilendir.

2- Bulaşık Makinesi Parlatıcısı


Halıdan leke çıkarma yöntemlerinden bir diğeri ise çay dökülen bölgeye bulaşık makinesi parlatıcısının bir miktar uygulanmasıdır. Bulaşık makinesinin parlatıcısının bir miktar alınarak lekeli bölgeye uygulandıktan sonra 1 saat bekletilmesiyle çay lekesi büyük oranda ortadan kalkacaktır. Herhangi bir marka olması fark etmeyen parlatıcında istediğiniz markayı tercih edebilirsiniz. Piyasada yer alan tüm parlatıcılar halıdan çay lekesi çıkarma yöntemleri konusunda etkilidir.

3- Karbonat ve Sıcak Su


Halıdan çay lekesi nasıl çıkar endişesini taşıyan kişiler evde bulunan malzemelerle de kolaylıkla çay lekelerinden kurtulabilir. Çay dökülen bölgeye uygulanmak üzere ufak bir kap içerisine bir paket karbonat ve bir fincan sıcak su eklenerek karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım çay dökülen bölgeye uygulandıktan sonra temiz bir bez yardımıyla ovalanarak silinmelidir.



4- Maden Suyu


Halıdan kurumuş çay lekesi nasıl çıkar? Sorusunu soran kişilere verilebilecek en iyi cevap şüphesiz ki maden suyudur. Maden suyu halıda kuruyan çay lekesini yumuşatarak çıkartırken aynı zamanda lekenin temizlenmesini sağlamaktadır. Halıdaki çay lekesine maden suyu döktükten sonra birkaç dakika beklenmelidir. Birkaç dakikalık beklemenin ardından temiz ve ılık su ile ıslatılmış bir bez yardımıyla yıkanarak temizlenmelidir. Maden suyu ile halından çay lekesi çıkarma işlemi günümüzde pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır.

Halıdan çay lekesi çıkar mı? sorusunun cevabını arayan kişiler bu yöntemlerle kısa süre içerisinde halıda kuruyan çay lekesinden kurtulabilirler.

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