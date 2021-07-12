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Aşkın Tarifi 6. Bölüm İzle Aşkın Tarifi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Aşkın Tarifi Yeni Bölümde Neler Olacak?

Aşkın Tarifi 6. Bölüm İzle Aşkın Tarifi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Aşkın Tarifi Yeni Bölümde Neler Olacak?

Aşkın Tarifi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek! Yayınlandığı ilk bölümden itibaren seyircinin beğenisini üzerine toplayan Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? Aşkın Tarifi 6. Bölüm ne zaman? Aşkın Tarifi 7. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşkın Tarifi 6. Bölüm Detayları…

Dizi / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 17:40
Aşkın Tarifi 6. Bölüm İzle Aşkın Tarifi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Aşkın Tarifi Yeni Bölümde Neler Olacak?

Ekranların sevilen dizisi Aşkın Tarifi 6. Bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin sevenlerinden gelen Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? sorusunu gündeme getiriyor. Kanal D ekranlarının yaz dizisi Aşkın Tarifi 6. Bölüm saat kaçta? Aşkın Tarifi 6. Bölümde neler olacak?

Aşkın Tarifi Yeni Bölümde Neler Olacak?


Sultan, Naz'ı Fırat'ın hayatından çıkarmak için planlar kurmaya başladı. Fırat ve Naz arasında yaşanan çekim her bölüm artarken Fırat kendisini Naz'a doğru çekilirken buluyor. Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız etse de Fırat ve Naz'ı ayırmak için herhangi bir eylem gerçekleştiremiyor. Peki, Sultan'ın Naz ve Fırat'ı ayırmak için yaptığı planlar işe yarayacak mı? Taylan, Naz'ın vicdanından yararlanabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Aşkın Tarifi yeni bölüm ile ortaya çıkacak! Aşkın Tarifi 6. Bölüm bu akşam Kanal D ekranlarında! Peki, Aşkın Tarifi nerede çekiliyor?



Aşkın Tarifi Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?


İşte ekranların sevilen dizisi Aşkın tarifi oyuncuları ve isimleri nelerdir sorusunun cevabı! Seyircinin merakla sorduğu Aşkın Tarifi oyuncuları ve isimleri;

Fırat Karasu: Kadir Doğulu

Naz Soyluer: Serra Arıtürk

Hazım Soyluer: Cem Davran

Taylan Günebakan: Alper Saldıran

Sultan Yılmaz: Yasemin Baştan

Ümmü Putgül

İdil Sivritepe

Atakan Yılmaz,

Elif Melda Yılmaz

Mehmet Şeker

Deniz Gürkan

Gökhan Niğdeli

Selim Akgül

Asuman Sazlık

Onur Yakıcı

Batuhan Bayır

Aşkın Tarifi Nerede Çekiliyor?


İstanbul'da çekilen Aşkın Tarifi dizisinde bazı sahnelerde Gaziantep'e gidilmiştir. Bu duruma ek olarak dizinin bazı sahnelerinde Mısır Çarşısı gibi tarihi yerler kullanılmaktadır.
Aşkın Tarifi her Pazartesi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!

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