Aşkın Tarifi 6. Bölüm İzle Aşkın Tarifi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Aşkın Tarifi Yeni Bölümde Neler Olacak?

Ekranların sevilen dizisi Aşkın Tarifi 6. Bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin sevenlerinden gelen Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? sorusunu gündeme getiriyor. Kanal D ekranlarının yaz dizisi Aşkın Tarifi 6. Bölüm saat kaçta? Aşkın Tarifi 6. Bölümde neler olacak?





Aşkın Tarifi Yeni Bölümde Neler Olacak?



Aşkın Tarifi Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?



Aşkın Tarifi Nerede Çekiliyor?



Sultan, Naz'ı Fırat'ın hayatından çıkarmak için planlar kurmaya başladı. Fırat ve Naz arasında yaşanan çekim her bölüm artarken Fırat kendisini Naz'a doğru çekilirken buluyor. Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız etse de Fırat ve Naz'ı ayırmak için herhangi bir eylem gerçekleştiremiyor. Peki, Sultan'ın Naz ve Fırat'ı ayırmak için yaptığı planlar işe yarayacak mı? Taylan, Naz'ın vicdanından yararlanabilecek mi? Hepsi ve daha fazlasıile ortaya çıkacak!bu akşam Kanal D ekranlarında! Peki,İşte ekranların sevilen dizisi Aşkın tarifi oyuncuları ve isimleri nelerdir sorusunun cevabı! Seyircinin merakla sorduğui;Fırat Karasu: Kadir DoğuluNaz Soyluer: Serra ArıtürkHazım Soyluer: Cem DavranTaylan Günebakan: Alper SaldıranSultan Yılmaz: Yasemin BaştanÜmmü Putgülİdil SivritepeAtakan Yılmaz,Elif Melda YılmazMehmet ŞekerDeniz GürkanGökhan NiğdeliSelim AkgülAsuman SazlıkOnur YakıcıBatuhan Bayırİstanbul'da çekilen Aşkın Tarifi dizisinde bazı sahnelerde Gaziantep'e gidilmiştir. Bu duruma ek olarak dizinin bazı sahnelerinde Mısır Çarşısı gibi tarihi yerler kullanılmaktadır.Aşkın Tarifi her Pazartesi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!