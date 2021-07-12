Aşkın Tarifi 6. Bölüm İzle Aşkın Tarifi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Aşkın Tarifi 6. Bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin sevenlerinden gelen Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak? sorusunu gündeme getiriyor. Kanal D ekranlarının yaz dizisi Aşkın Tarifi 6. Bölüm saat kaçta? Aşkın Tarifi 6. Bölümde neler olacak?
Aşkın Tarifi Yeni Bölümde Neler Olacak?
Sultan, Naz'ı Fırat'ın hayatından çıkarmak için planlar kurmaya başladı. Fırat ve Naz arasında yaşanan çekim her bölüm artarken Fırat kendisini Naz'a doğru çekilirken buluyor. Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız etse de Fırat ve Naz'ı ayırmak için herhangi bir eylem gerçekleştiremiyor. Peki, Sultan'ın Naz ve Fırat'ı ayırmak için yaptığı planlar işe yarayacak mı? Taylan, Naz'ın vicdanından yararlanabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası Aşkın Tarifi yeni bölüm
ile ortaya çıkacak! Aşkın Tarifi 6. Bölüm
bu akşam Kanal D ekranlarında! Peki, Aşkın Tarifi nerede çekiliyor?
Aşkın Tarifi Oyuncuları ve İsimleri Nelerdir?
İşte ekranların sevilen dizisi Aşkın tarifi oyuncuları ve isimleri nelerdir sorusunun cevabı! Seyircinin merakla sorduğu Aşkın Tarifi oyuncuları ve isimler
i;
Fırat Karasu: Kadir Doğulu
Naz Soyluer: Serra Arıtürk
Hazım Soyluer: Cem Davran
Taylan Günebakan: Alper Saldıran
Sultan Yılmaz: Yasemin Baştan
Ümmü Putgül
İdil Sivritepe
Atakan Yılmaz,
Elif Melda Yılmaz
Mehmet Şeker
Deniz Gürkan
Gökhan Niğdeli
Selim Akgül
Asuman Sazlık
Onur Yakıcı
Batuhan Bayır
Aşkın Tarifi Nerede Çekiliyor?
İstanbul'da çekilen Aşkın Tarifi dizisinde bazı sahnelerde Gaziantep'e gidilmiştir. Bu duruma ek olarak dizinin bazı sahnelerinde Mısır Çarşısı gibi tarihi yerler kullanılmaktadır.
Aşkın Tarifi her Pazartesi saat 20.00'da Kanal D ekranlarında!