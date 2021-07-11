2021 DGS Soruları Açıklandı 2021 DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı? DGS Puan Hesaplama Robotu

2021 DGS sınavı bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. 150 dakika boyunca süren sınav sonrasında öğrenciler sınav yorumlarını gerçekleştirdi. Peki, 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?





DGS Soruları Ne Zaman Açıklanacak?





2021 DGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?



2021 DGS Sınavı Ne Zaman?

DGS Sınavı Kaç Dakika?



2021 DGS sınavının gerçekleşmesinin adından milyonlarca öğrencinin sınav sonucu heyecanı başladı! 2022 DGS soruları ne zaman açıklanacak sorusunu soran kişilerin sayısı her geçen gün artıyor. Geçen yıllarda DGS soru ve cevaplarının açıklanma tarihlerine bakıldığında 12 Temmuz 2021 DGS soru ve cevaplarının DGS sınav sorularının ertesi gün açıklandığı görülüyor. Buna göreÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 DGS sınavının ardından 2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. Milyonlarca öğrencinin ve mezunun girdiği 2021 DGS sınavı sonuçları ÖSYM'nin paylaştığı takvime göre 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Peki,ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 LGS sınavı 11 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.15'te gerçektirilecek. ÖSYM yayınladığı kılavuzda adayların DGS'ye girmek için saat 10.00'da sınav binasında olması gerektiğini belirtti.Her yıl ÖSYM tarafında gerçekleştirilen DGS sınavı 150 dakika sürmektedir. Adayların iki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine çevirmeye hak kazanmak için girdiği sınav her yıl belirti tarihlerde uygulanmaktadır.yarın öğle saatlerinde paylaşılması bekleniyor. ÖSYM'denhakkında henüz resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi.