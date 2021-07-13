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18 Yaş Altı Aşı Başladı mı? 18 Yaş Altı Kişiler Hangi Aşıyı Olmalıdır? 18 Yaş Altı Aşı Randevusu

18 Yaş Altı Aşı Başladı mı? 18 Yaş Altı Kişiler Hangi Aşıyı Olmalıdır? 18 Yaş Altı Aşı Randevusu

18 yaş üstü aşılamanın ardından gerçekleştirilen aşı açıklamasıyla birlikte gözler 18 yaş altı aşı açıklamalarına çevrildi! Yurt genelinde milyonlarca 18 yaş altı gencin yararlanabileceği aşı hakkında çeşitli tartışmalar gündeme geldi. Peki, 18 yaş altı aşı başladı mı? 18 yaş altı aşı randevusu nasıl alınır? 18 yaş altı kişiler aşı olabilir mi? 18 Yal altı kişiler hangi aşıyı olmalıdır? Biontech mi Sinovac mı?

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 14:07
18 Yaş Altı Aşı Başladı mı? 18 Yaş Altı Kişiler Hangi Aşıyı Olmalıdır? 18 Yaş Altı Aşı Randevusu

Sağlık Bakanı Fahreddin Koca'nın 18 yaş altı aşı açıklamaları sonrasında 18 yaş altı aşılama ne zaman başlayacak? Sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından merak edilen soruya Sağlık Bakanı Fahreddin Koca ve Bilim Kurulu'ndan cevap gecikmedi! Peki, 18 yaş altı aşı olabilir mi? 18 Yaş altı hangi aşıyı olmalıdır? 18 Yaş altı aşılama başladı mı?

18 Yaş Altı Aşı Başladı mı?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 yaş aşı açıklamaları sonrasında 18 yaş altı aşı başladı mı? sorusu gündeme geldi. Pek çok ebeveynin ve 18 yaş altı kişinin merakla beklediği aşı açıklaması gerçekleştirildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 yaş altı aşı olacak kişilerin aşısını olabileceğini açıkladı. 18 yaşa inan aşılama hakkında açıklama gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altı için aşı çalışmalarının sürdürüldüğü ve dünya genelinde aşı politikalarının incelendiğini açıkladı. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı bulunmayan kişilerin aşılamasının gerçekleştirilmesinden yana olduklarını belirten Fahrettin Koca, 18 yaş altı aşılama hakkında çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Peki, 18 yaş altı hangi aşıyı olmalı?



18 Yaş Altı Hangi Aşıyı Olmalıdır?


18 yaş altı aşı açıklamalarının yapılmasının ardından sosyal medyanın gündemine gelen bir diğer soru ise 18 yaş altı hangi aşıyı olmalıdır? Sorusu oldu. Pek çok kişinin merakla beklediği bu sorunun cevabına kesin bir yanıt verilmedi. Bireylerin sağlık durumlarının farklı olması ve geçirilen hastalıklarda çeşitlilikler gösterilmesi sebebiyle hangi yaş grubunda olunursa olunsun aşı seçimi bireye ve doktorlara bırakılmaktadır. Aşı olacak kişinin sağlık durumu incelendikten ve alerjisinin olup olmadığı öğrenildikten sonra doktor görüşleri doğrultusunda aşı uygulanmalıdır. Bu sebeple 18 yaş altı hangi aşıyı olmalı sorusuna kesin bir yanıt gerçekleştirilmemiştir.

Çocuklar Ne Zaman Aşı Olacak?


Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 18 yaş altı coronavirüs aşı açıklamalarının ardından 18 yaş altı aşı uygulaması başlatıldı. İlerleyen haftalarda daha küçük yaş gruplarına geçilmesi planlanan aşılama beraberinde çocuklar ne zaman aşı olacak? sorusunu getirdi. Peki, çocuklar ne zaman aşı olacak? Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalar doğrultusunda çocukların ne zaman koronavirüs aşısı olacağı kararlaştırılacak.



18 Yaş altı aşılama başladı mı? ve daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları doğrultusunda resmiyet kazanacak.

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