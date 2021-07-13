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14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı

14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı

14 Temmuz Çarşamba televizyon ekranlarının sevilen dizilerinin yeni bölümleri ekrana gelecek. Türkiye’nin en çok tercih edilen kanallarında haftanın ortasında doğru gelinirken seyircilerin merakı devam ediyor! Milyonlarca seyircinin beğenerek izlediği dizilerin yeni bölümlerine saatler kala 14 Temmuz Çarşamba yayın akışı gündeme geldi. Peki, 14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 14 Temmuz Çarşamba Televizyonda Hangi Diziler Var?

Güncel / 13 Temmuz 2021 Salı 10:22
14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 14 Temmuz Çarşamba TV’de Hangi Diziler Var? 14 Temmuz Çarşamba Yayın Akışı

Türkiye'nin kanallarında yeni bir hafta heyecanla devam ediyor. Birbirinden farklı dizilerin yeni bölümlerinin seyircisiyle buluşacağı 14 Temmuz Çarşamba günü televizyonda hangi diziler var? 14 Temmuz Çarşamba yayın akışı

14 Temmuz 2021 Çarşamba ATV Yayın Akışı


• 08.00 Kahvaltı Haberleri

• 10.00 Kardeşlerim

• 13.0 ATV Gün Ortası

• 14.00 Maraşlı

• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova

• 19.00 ATV Ana Haber

• 20.00 Şans Kapıyı Çalınca



14 Temmuz 2021 Çarşamba Star TV Yayın Akışı


• 06.00 Geniş Aile

• 07.00 Medcezir

• 09.15 Yüksek Sosyete

• 10.45 Kaçak Gelinler

• 13.15 Aramızda Kalsın

• 16.20 Güzel Köylü

• 18.30 Star Haber

• 20.00 Küçük Esnaf

14 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV Yayın Akışı


• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda

• 07.00 Kalp Atışı

• 10.00 Yeni Gelin

• 13.00 Bir Şansım Olsa

• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

• 18.45 Show Ana Haber

• 20.00 Cam Tavanlar

14 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV Yayın Akışı


• 08.00 Çalar Saat

• 11.00 Şef Akademi Doğada

• 12.30 Hayat Bayram Olsa

• 14.00 Mucize Doktor

• 16.30 Şevkat Yerimdar

• 19.00 FOX Ana Haber

• 20.00 Oluversin Gari

14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT1 Yayın Akışı


• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

• 07.20 Vuslat

• 11.00 Tozkoparan

• 12.35 Gönül Dağı

• 15.45 Masumlar Apartmanı

• 19.00 Ana Haber

• 20.00 Yabancı Sinema ‘Kong: Kafatası Adası'



14 Temmuz 2021 Çarşamba Kanal 7 Yayın Akışı


• 06.30 Kanal 7'de Sabah

• 08.00 Tv Filmi Zeliş ile İrem

• 09.45 Yemin

• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı

• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'

• 14.30 Mutfağım Şahane

• 15.30 Masum

• 18.00 Kanal 7 Haber Saati

• 19.00 Baş Tacım

• 21.30 Diriliş Ertuğrul

14 Temmuz 2021 Çarşamba TV8 Yayın Akışı


• 06.30 Oynat Bakalım

• 07.15 8'de Sağlık

• 08.30 Oynat Bakalım

• 09.30 MasterChef Türkiye

• 13.00 Paylaş Benimle

• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm

• 17.15 MasterChef Türkiye

• 20.00 MasterChef Türkiye- Yeni Bölüm

İşte Türkiye'nin en sevilen kanallarının 14 Temmuz Çarşamba 2021 yayın akışı!

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