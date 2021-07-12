13 Temmuz Salı Yayın Akışı 13 Temmuz Salı Atv Kanal D Show Tv Star Tv Fox Tv TV8 TRT1 Kanal 7 Yayın Akışı 13 Temmuz Salı TV’de Hangi Diziler Var? 13 Temmuz Salı Yayın Akışı

Türkiye'nin kanallarında yeni bir hafta daha büyük bir heyecanla başladı. Birbirinden değerli dizilerin yeni bölümlerinin ekrana geleceği 13 Temmuz Salı günü hangi diziler var? 13 Temmuz 2021 Salı günü yayın akışı…
13 Temmuz 2021 Salı ATV Yayın Akışı
• 08.00 Kahvaltı Habereri
• 10.00 Kardeşlerim
• 13.0 ATV Gün Ortası
• 14.00 Maraşlı
• 16.05 Bir Zamanlar Çukurova
• 19.00 ATV Ana Haber
• 20.00 Maraşlı
13 Temmuz 2021 Salı Star TV Yayın Akışı
• 06.00 Geniş Aile
• 07.00 Medcezir
• 09.15 Yüksek Sosyete
• 10.45 Kaçak Gelinler
• 13.15 Aramızda Kalsın
• 16.20 Güzel Köylü
• 18.30 Star Haber
• 20.00 Dedemin Fişi
13 Temmuz 2021 Salı Show TV Yayın Akışı
• 06.00 Sevcanla Lezzet Yolunda
• 07.00 Kalp Atışı
• 10.00 Yeni Gelin
• 13.00 Bir Şansım Olsa
• 14.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
• 18.45 Show Ana Haber
• 22.00 Güldür Güldür Show
13 Temmuz 2021 Salı FOX TV Yayın Akışı
• 08.00 Çalar Saat
• 11.00 Şef Akademi Doğada
• 12.30 Hayat Bayram Olsa
• 14.00 Mucize Doktor
• 16.30 Şevkat Yerimdar
• 19.00 FOX Ana Haber
• 20.00 Oluversin Gari
13 Temmuz 2021 Salı TRT1 Yayın Akışı
• 06.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
• 07.20 Vuslat
• 11.00 Tozkoparan
• 12.35 Gönül Dağı
• 15.45 Masumlar Apartmanı
• 19.00 Ana Haber
• 20.00 Yabancı Sinema ‘Kong: Kafatası Adası'
13 Temmuz 2021 Salı Kanal 7 Yayın Akışı
• 06.30 Kanal 7'de Sabah
• 08.00 Tv Filmi
• 09.45 Yemin
• 10.50 Nermin'in Enfes Mutfağı
• 12.30 Dizi ‘Aşk Bir Rüya'
• 14.30 Mutfağım Şahane
• 15.30 Masum
• 18.00 Kanal 7 Haber Saati
• 19.00 Baş Tacım
• 21.30 Diriliş Ertuğrul
13 Temmuz 2021 Salı TV8 Yayın Akışı
• 06.30 Oynat Bakalım
• 07.15 8'de Sağlık
• 08.30 Oynat Bakalım
• 09.30 MasterChef Türkiye
• 13.00 Paylaş Benimle
• 15.00 Paylaş Benimle / Yeni Bölüm
• 17.15 MasterChef Türkiye
• 20.00 MasterChef Türkiye- Kolaj
Türkiye'nin en sevilen kanallarının 13 Temmuz Salı 2021 yayın akışı
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